Natalia Zwoleńska zniknie z serialu „Barwy szczęścia”. Aktorka tłumaczy

Maria Dejmek w serialu „Barwy szczęścia” gra od 2007 roku. Wciela się w Natalię Zwoleńską, prawniczkę, córkę Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), agentki nieruchomości.

Natalia Zwoleńska zniknie z serialu „Barwy szczęścia”

Aktorka ogłosiła teraz za pośrednictwem swojego Instagrama, że otrzymuje bardzo dużo wiadomości, co z jej serialową postacią. Dejmek przypomniała, że w związku z tym, że jest w ciąży, na jakiś czas będzie zmuszona udać się na małą przerwę.

„Brzuszek jest coraz większy, operatorzy dwoją się i troją, żeby go ukryć. Nadchodzi więc czas »urlopu macierzyńskiego« (ku uciesze mojego syna, który cały czas pyta kiedy mama nie będzie chodzić do pracy). Ale bez obaw, nie odchodzę z serialu na stałe. Wrócę jak tylko to będzie możliwe. Tymczasem życzę Wam pięknego dnia i uciekam na plan! Do lipca intensywnie pracujemy!” – napisała.

To nie pierwszy raz, kiedy serialowa Natalia Zwoleńska znika z produkcji. Przy okazji pierwszej ciąży aktorki, jej bohaterka wyjechała do Niemiec, a potem wróciła do bliskich i pracy w kancelarii. Nie jest jasne, jak teraz rozwiążą tę kwestię scenarzyści.

