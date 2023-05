Blanka dostała się do finału Eurowizji 2023!

Do Blanki i jej utworu „Solo”, należał 9. występ w drugim półfinale Eurowizji. Przedstawicielka Telewizji Polskiej dodała do swojej piosenki dancebreak, który zapowiadała tuż po wygraniu preselekcji. W występie ekipy z Polski były tropikalne wizualizacje, a strój Blanki przechodził gradientem między pomarańczą a fioletem. Nie obyło się też bez zmiany stroju! Blance na scenie towarzyszyli tancerze. W ostatnim refrenie odbył się też pokaz fajerwerków, co oddało klimat występu z eliminacji. To wszystko przekonało widzów do tego, aby zagłosować za jej miejscem w finale.

Blanka zwróciła się już do swoich fanów na Instagramie. W krótkiej relacji dodanej na InstaStory przekazała, że „kocha wszystkich” i dziękuje za wszystkie oddane głosy. – Dalej Polska! – krzyczała.

Do finału Eurowizji przeszli też:

Albania (RTSH): Albina i Familja Kelmendi – Duje

Cypr (CyBC): Andrew Lambrou – Break a broken heart

Estonia (ETV): Alika – Bridges

Belgia (VRT): Gustaph – Because of you

Austria (ORF): Teya i Salena – Who the hell is Edgar

Litwa (LRT): Monika Linkytė – Stay

Australia (SBS): Voyager – Promise

Armenia (AMPTV): Brunette – Future lover

Słowenia (RTVSLO): Joker Out – Carpe diem

Kiedy finał Eurowizji 2023?

Finał Eurowizji 2023 odbędzie się w sobotę 13 maja. Start o godzinie 21:00. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa na Wprost.pl.

