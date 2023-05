Nowa piosenka Sanah zdjęta z anteny. „Przekaz niezgodny z polskim prawem”

Sanah wydała wyczekiwaną przez fanów piosenkę „Marcepan” około 2 tygodnie temu. Ma ona już w serwisie YouTube prawie 5 mln odtworzeń. Teraz jednak pojawiły się pewne kłopoty, dotyczące utworu.

Sanah demoralizuje młodych?

Radio Elka z Leszna postanowiło zdjąć z anteny piosenkę „Marcepan”, ponieważ Sanah wielokrotnie w utworze wykorzystuje nazwy marek: Marlboro i Coca-Cola. Redaktor naczelny rozgłośni Arkadiusz Wojciechowski tłumaczy w rozmowie z „Presserwisem”, że polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych. Zwrócił też uwagę na to, że chodzi o przekaz piosenki.

– Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem – stwierdza Wojciechowski, powołując się na art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji.

Management Sanah odpowiada

Koncern Philip Morris zapewnił, że nie prowadzi współpracy z Sanah. To samo przekazał management Sanah, firma Magic Records Sp. z o.o.

Ewa Piętka, senior project manager w Magic Records, w rozmowie z „Presserwisem” podała, że tekst piosenki jest wynikiem inwencji twórczej artystki i jest fikcją literacką. Przywołała ponadto wcześniejsze utwory Sanah, w których śpiewa o Netfliksie, TVN, KFV, Uberze czy Audi. – W żadnym z wymienionych przypadków pojawienie się nazwy własnej w tekście utworu nie było związane z jakąkolwiek współpracą z wymienionymi podmiotami – podała.

