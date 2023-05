Fani martwią się o Pawła Małaszyńskiego. Aktor dodał niepokojący wpis

W 2007 roku Paweł Małaszyński miał wypadek samochodowy na terenie lotniska na warszawskim Bemowie. W trakcie kręcenia scen do serialu „Twarzą w twarz”, w aucie były łącznie trzy osoby: aktor, Patryk Vega i pracujący z nimi operator. W pewnym momencie samochód wpadł w poślizg i dachował.

W 2019 roku Małaszyński doznał urazu kręgosłupa przed koncertem zespołu Cochise, którego był członkiem. W związku z tym grupa odwołała swoje koncerty, podając, że „Paweł ma zakaz wychodzenia na scenę, a potem czeka go długotrwała rehabilitacja”. W tym samym roku Małaszyński zasłabł na scenie Teatru Kwadrat podczas spektaklu „Berek, czyli upiór w moherze”.

„Przepraszam wszystkich widzów Teatru Kwadrat. Ostatnie dni stały pod znakiem intensywnych prób i spektakli. Mój organizm pod wpływem infekcji i zmęczenia zwyczajnie odmówił posłuszeństwa” – pisał wtedy.

W 2022 roku Małaszyński znów miał trafić na stół operacyjny. „Niestety, stan organizmu był już tak opłakany, że Paweł Małaszyński nie mógł uniknąć operacji. Silny ból zmusił go do poddania się skomplikowanemu zabiegowi” – przekazał wtedy informator jednego z tabloidów.

Niepokojący wpis Małaszyńskiego

W czwartek 11 maja aktor opublikował czarno-białe zdjęcie na Instagramie i dodał do wpis, który zaniepokoił jego fanów.

„Nic już nie smakuje jak dawniej. Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś. Nic nie jest po – myślę, że to tyle. To wszystko. Nie mogę oczywiście tego wiedzieć, ale mam pewne podejrzenia, że to naprawdę tylko tyle. Myślenie, płacz i gadanie o tym… nie pomogą. Zdziczałem i nim serce moje pogrąży się w chłodzie, będę wiatrem, słońcem, deszczem… Być może wkrótce nowy dzień znów będzie mój. Bez odbioru” – napisał.

Fani w komentarzach przesyłają aktorowi dużo wsparcia. „Trzymaj się”; „Przesyłam dużo siły”; „Nie wiem co się stało ale Panie Pawle- siły”; „Jakie to smutne i depresyjne. Dużo siły”; „Z wiekiem smaki się zmieniają. Jedno co wiem, że pozostaje to smaki dzieciństwa” – piszą.

instagramCzytaj też:

TOP 10 seriali w Polsce na Netflix. Wielki powrót jednego tytułuCzytaj też:

Romanowska za Dowbor w „Nasz Nowy Dom”. Fani ostro reagują na decyzję