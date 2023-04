Maciej Stuhr: Nienawidzę, że mój stary wsiadł za kółko po kielichu

17 października 2022 roku media obiegła informacja o wypadku, który powodował Jerzy Stuhr. Aktor był pod wpływem alkoholu – w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila. Według doniesień, Jerzy Stuhr potrącił motocyklistę, a potem próbował uciec z miejsca zdarzenia. Sam aktor zaprzeczał potem tym informacjom.

„Fakt” dotarł w końcu do zeznań ofiary, Sławomira G., który – jak się okazało – całą sytuację nagrał kamerą, którą miał na kasku. Sławomir G. relacjonował dalej, że po uderzeniu Stuhr nie zatrzymał się. Motocyklista zaczął go gonić. Mężczyzna powiedział Stuhrowi, że wszystko ma nagrane i zamierza zadzwonić na policję. Wtedy podobno aktor znów próbował uciec. Sławomir G. po raz kolejny musiał go ścigać. Mężczyzna twierdził, że gdy kolejny raz zajechał drogę kierowcy, ten próbował w niego wjechać i go zepchnąć.

Aktor „Seksmisji” został już dwukrotnie skazany przez sąd pierwszej instancji, jednak teraz prokuratura wniosła apelację w sprawie.

Żarty Stuhra na gali Orły 2023

Maciej Stuhr odniósł się do drogowego zdarzenia z udziałem swojego ojca już wcześniej. Kilka dni po tym, jak aktor został zatrzymany pod wpływem alkoholu za kółkiem, mówił o sprawie na gali Orły 2023.

– Znam aktora, który znakomicie podłożył kiedyś głos pod osiołka. Państwo się domyślają, o kim mowa. Można powiedzieć: najsłynniejsze 07 w historii polskiego kina od czasów porucznika Borewicza. Któż z was nie chciałby zagłosować na niego w kategorii Osioł Roku? – żartował.

Stuhr o swoim ojcu: Nienawidzę, że mój stary wsiadł za kółko po kielichu

Teraz jednak, w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem z „Polityki”, syn aktora postanowił nieco odsłonić kulisy całego zdarzenia i opowiedzieć o tym, jak wpłynęło ono na całą rodzinę. – Nienawidzę, że mój stary wsiadł za kółko po kielichu, ale kocham, że mnie tyle nauczył i w dużym stopniu ukształtował. Atakując ojca, atakowałbym samego siebie – stwierdził.

Stuhr nawiązał także do choroby swojego 76-letniego ojca – aktor ma za sobą walkę z rakiem krtani. – Dziś jest już starszym i bardzo schorowanym panem, który po wielu latach zawodowej szarpaniny, osiadł w domu i to jest trudne i dla niego, i dla rodziny – przyznał.

