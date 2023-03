Edyta Górniak o rozwodzie Joanny Krupy. Padła ważna obietnica

Informacja o poważnym kryzysie w związku Nunesa i Krupy trafiła do mediów w ostatnich dnia marca. Okazało się, że separacja trwa od początku roku, a pozew rozwodowy złożył ojciec dziecka Krupy. Serwis People dotarł do informacji, co było powodem rozstania. Nunes miał napisać, że do separacji doszło już 2 stycznia 2023 roku, a jako podłoże wskazał „różnice nie do pogodzenia”.

Chwilę później do tych rewelacji odniosła się modelka, która potwierdziła doniesienia i jednocześnie podkreśliła, że zarówno ona jak i ojciec jej dziecka oboje chcą zapewnić sobie wzajemne szczęście, żeby „mogli być najlepszymi rodzicami”. Dodała też, że nie zamierzają komentować całej sytuacji.

Edyta Górniak skomentowała rozwód Joanny Krupy

Teraz okazało się, że wieloletnia przyjaciółka Joanny Krupy Edyta Górniak o rozpadzie jej związku wie już od jakiegoś czasu. – Jestem bardzo wzruszona tym, że Joasia mi tak ufa, że zwierzyła mi się wcześniej, zanim musiała upublicznić tę wiadomość – zdradziła w rozmowie z portalem Pomponik.

Opowiedziała też, jak zareagowała na wieść o rozwodzie Krupy i Nunuesa. – Ja się z tą informacją troszeczkę oswoiłam. Obiecałam, że będę ją wspierać, przeszłam też rozwód, także publiczny, więc myślę, że będę potrafiła ją wspierać – dodała.

Edyta Górniak o rozstaniu Joanny Krupy. Opowiedziała o początkach pary

Celebrytki zbliżyły się podczas pobytu piosenkarki w USA. Wówczas Edyta Górniak mieszkała razem ze swoim synem Allanem Krupą w Los Angeles. Gwiazdy spędziły razem nawet święta. Wszystko działo się podczas poprzedniego rozwodu modelki z Romainem Zago.

– Jest mi przykro, że to jest kolejne rozstanie w jej życiu. Byłam obecna też przy tym pierwszym rozstaniu, bo my mieszkaliśmy wtedy z Allanem w Los Angeles, widzieliśmy się bardzo często – wyznała Górniak. Mama początkującego rapera podchodzi do początku relacji z Douglasem Nunesem z wielkim sentymentem, czego nie ukrywała podczas wywiadu.

– Po paru miesiącach odżyła, zaczęła żyć tak normalnie, funkcjonować jak zwykle — zawsze zapracowana, kochająca, czuła, wspaniała dziewczyna. Nagle pojawił się mężczyzna. Wiecie, ona dostawała kwiaty prawie codziennie. (...) To był pierwszy mężczyzna, który zwrócił jej uwagę – wspomniała.

Czytaj też:

Widzowie „M jak miłość” zażenowni wątkiem Roznerskiego i Kalskiej. „Ta para jest mecząca”Czytaj też:

Oliwka Brazil ukradła stary hit Gosi Andrzejewicz? „Zrobię wszystko, żeby udowodnić, że nam to zapie*******”