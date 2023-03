Tego o nim nie wiecie. Ciekawostki o Quentinie Tarantino z okazji jego 60. urodzin

Tarantino przyszedł na świat 27 marca 1963 roku w Knoxville w stanie Tennessee. Jego mama była pielęgniarką, a ojciec muzykiem. Małżeństwo rodziców przyszłego reżysera zakończyło się jeszcze przed jego urodzeniem, a jego ojczymem został Curt Zastoupil. Gdy Quentin miał dwa lata przeprowadził się z rodziną do Torrance w Kalifornii. Miejsce to jest mu bardzo bliskie – wpłynęło ono na przyszłego reżysera tak mocno, że często w swoich filmach powraca do tego, jak wyglądało życie tam w latach 70. i 80.

Jak Tarantino został reżyserem

Swoje pierwsze scenariusze filmowe zaczął pisać, gdy pracował w wypożyczalni kaset wideo – gdzie poznał zafascynowanego filmami Rogera Avary'ego (potem otrzymali oni Oscara za współpracę przy scenariuszu do „Pulp Fiction”). Najpierw przyszły reżyser stworzył tekst do „Urodzonych morderców” i „Prawdziwego romansu”. Pierwszy powędrował do Olivera Stone'a, a drugi do Tony'ego Scotta. Tym sposobem Tarantino zebrał pieniądze na swój pierwszy film i niebawem świat zobaczył „Wściekłe psy”. Popularność tytułu pozwoliła mu podpisać umowę z wytwórnią Miramax, pod egidą której powstał kultowy „Pulp Fiction”.

Potem w kinach oglądać mogliśmy „Jackie Brown”, która, choć wówczas niedoceniana, przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych filmów Tarantino. Sukces reżysera ugruntował „Kill Bill”, potem słynne „Bękarty wojny”, „Django” i ostatnio „Pewnego razu... w Hollywood”.

Ciekawostki o Quentinie Tarantino

1.



Drugie imię Quentina Tarantino to Jerome.



2.

Ma włoskie, irlandzkie i czirokeskie pochodzenie.



3.

Rzucił szkołę w wieku 16 lat, aby uczyć się aktorstwa w James Best Theatre Company. Po dwóch latach zrezygnował z nauki, bo znudziło mu się to zajęcie.



4.



Twierdzi, że na jego wybory reżyserskie wpłynęła praca w wypożyczalni kaset wideo, ponieważ obserwował tam, co najchętniej wybierają ludzie.



5.



Przez długi czas jeździł po Malibu samochodem „Pussy Wagon” z „Kill Billa”.



6.



Nie lubi sportu. W wywiadach mówił, że „mecz piłki nożnej to nuda w najbardziej kolosalnym wydaniu”.



7.



Napisał scenariusz do „Bękartów wojny” pomiędzy pisaniem scenariuszy do „Kill Billa” i „Jackie Brown”.



8.



Calvin Candie, główny zły charakter w filmie „Django” jest według Tarantino jedyną z postaci, które napisał i których szczerze nienawidzi. – Nienawidziłem Candiego. Zwykle lubię moich złoczyńców, bez względu na to, jak są źli. Staram się zauważać ich punkt widzenia. Widziałem to i u niego, ale po raz pierwszy, jako pisarz, tak cholernie nienawidziłem tej postaci, którą stworzyłem – podkreślał.



9.



Wdał się raz w bójkę z taksówkarzem, który obraził jego dziewczynę, wskutek czego prawie stracił swój sutek. – Ugryzł mnie, ale był zbyt chciwy. Gdyby wziął mniejszy kęs, pewnie nie miałbym teraz sutka – opowiadał.



9.



Większość jego filmów zawiera sceny z kobiecymi stopami. Przyznaje otwarcie, że lubi je filmować.



10.



Słynie z niechęci do umieszczania marek w filmach i tworzy wymyślone marki, aby zastąpić je własnymi. Należą do nich: burger Kahuna, a także papierosy Red Apple, G.O. Juice, Jack Rabbit Slims i Teriyaki Donuts.



11.



Garnitur kupiony w Jackie Brown jest taki sam jak ten, który nosiła Mia Wallace w Pulp Fiction.



12.

Jego przyjaciel Robert Rodriguez napisał muzykę do Kill Billa za 1 dolara. W zamian za tę samą opłatę Tarantino wyreżyserował scenę w filmie Rodrigueza Sin City.



13.



Ma IQ 160.



14.



Portfel „Bad Mother F*cker” widziany w Pulp Fiction w rzeczywistości należał do Tarantino.



15.



Leonardo DiCaprio poprosił o rolę Calvina Candie w „Django”, a Tarantino przepisał tę postać, by była młodsza i aby dostosować ją do aktora.



16.

Wszystkie jego filmy fabularne zawierają sceny rozgrywające się w restauracjach.



17.

Jest fanem filmów o Jamesie Bondzie i w przeszłości w wywiadach przyznawał, że chciałby kiedyś jeden z nich wyreżyserować.



18.



W 1994 roku wyreżyserował odcinek amerykańskiego serialu „Ostry dyżur”, zatytułowany „Macierzyństwo”.



19.



Tarantino często angażuje do swoich filmów tych samych aktorów. Samuel L. Jackson grał w aż pięciu jego filmach.



20.

Zapowiedział, że po tym, jak wyreżyseruje swój 10 film, przejdzie na kinową emeryturę i będzie pisał książki.

