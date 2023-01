„Kto to wie?”. Dorota Wellman poprowadzi nowy program na antenie TVN

Program zadebiutuje w ramówce TVN już wiosną. Audycja powstaje na licencji „Let's Ask America”. W każdym z odcinków poznamy czterech uczestników, z którymi Dorota Wellman połączy się wirtualnie ze studia. Zmierzą się oni w czterech rundach, obstawiając odpowiedzi na pytania, jakich udzielili ankietowani. Po każdej części żegnamy jednego zawodnika, zaś w finale najlepszy z nich ma szanse na wygranie nawet 20 tysięcy złotych.

Dorota Wellman o programie „Kto to wie?”

„To zabawa z widzami i dla widzów. Z nowoczesnego studia telewizyjnego spotkamy się z uczestnikami w domach na ich kanapach, zapraszając do wspólnej gry. Tu nie potrzeba eksperckiej wiedzy, aby wygrać. Wystarczy odgadnąć, jak myśli nasze społeczeństwo” – opisuje TVN.

– To ogromna satysfakcja, że oprócz prowadzenia „Kto to wie?”, mogę też współtworzyć program. Zupełnie nowa formuła show pozwala mi na bliski kontakt z widzami. Dzięki temu, że zawodnicy odpowiadają na pytania ze swojej kanapy, nie czują presji kamer. Trudno dostrzec, że jest to dla nich debiut telewizyjny. Pasmo, w którym będzie emitowana nasza gra to czas, kiedy widzowie chcą odpocząć po pracy, rozerwać się – i to właśnie im zapewnimy – powiedziała Wellman.

