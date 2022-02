Stylizacja Mai Hyży wywołała lawinę komentarzy. Padły porównania do Rihanny

W piątek 11 lutego w kinach pojawi się film „Miłość jest blisko” Radosława Dunaszewskiego. To nowa polska komedia, w której główne role zagrali Weronika Książkiewicz, Olga Bołądź, Wojciech Solarz i Grzegorz Małecki. We wtorek w warszawskich Złotych Tarasach odbyła się oficjalna premiera obrazu, na której pojawiło się mnóstwo gwiazd, w tym Maja Hyży.

Stylizacja Mai Hyży wywołała lawinę komentarzy

Piosenkarka z tej okazji wybrała jasną sukienkę, która obnażała jej ciążowy brzuch i srebrną długą biżuterię. Część komentujących strój artystki dopatrzyła się w nim inspiracji Rihanną, której zdjęcia w ciążowej stylizacji i z odkrytym brzuchem pojawiły się niedawno w magazynie „People”. Jedno jest pewne – sukienka Hyży wywołała spore emocje w sieci.

Niestety, większość internautów pod zdjęciami z wydarzenia na Instagramie pisze, że nie przypadła im do gustu jej stylizacja. Fanom piosenkarki nie podoba się jej odkryty brzuch, piszą, że „przesadziła” i że strój ten nie pasuje na ściankę. Inni bronią sukienki piosenkarki twierdząc, że nie widzą nic złego w pokazywaniu ciążowego brzucha. „Rihanna ubrała taki strój wszyscy prawie udostępniali, wręcz zachwyceni. Polka ubrała to mało apetyczne, nie pasuje. Nie dogodzisz. Piękny stan. Mi tam sie podoba, niech każda kobieta w ciąży eksponuje swój ciążowy brzuszek jak chce, byleby sie dobrze w tym czuła” – napisała jedna z internautek.

O czym jest film „Miłość jest blisko”?

Natalia (Weronika Książkiewicz) i Adam (Wojciech Solarz) znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Marikę (Olga Bołądź), podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno (Grzegorz Małecki), bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia.

