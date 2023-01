„Pierwsza miłość”. Przesłuchanie w lombardzie z udziałem Piotrka

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Policja przesłuchuje pracownika lombardu, w którym znaleziono przedmioty – ważne dowody w prowadzonym przez nich śledztwie. Hubert nie jest zadowolony z obecności Piotrka, którego odsunął od tej sprawy. Dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia. Tymczasem Brian przeżywa rozstanie z Ulą jak… żałobę. Szczęśliwa Dorota triumfuje po kolejnej udanej sprzedaży. Coraz lepiej czuje się w swoim nowym fachu. Artur ma wątpliwości co do jej metod pracy i przypisuje sukces wyzywającym stylizacjom i nieczystym gierkom. Karola martwi spadek sprzedaży mieszkań na nowo powstającym osiedlu i każe zespołowi poważnie zająć się tym problemem. Ewa ma nadal żal do męża o jego relacje z Miłką Szafrańską. Czy Weksler przekona ją do swojej wersji wydarzeń? Tymczasem Kaśka martwi się o reakcję Lucynki na wieść o tym, że spóźnił się na rozmowę o pracę, którą mu załatwiła. Nieświadomie Fabian podrzuca mu pewien pomysł na biznes.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

