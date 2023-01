Aktorzy z filmu „Romeo i Julia” pozywają wytwórnię. Byli nastolatkami, musieli grać nagą scenę

71-letnia Olivia Hussey i 72-letni Leonard Whiting mieli kolejno 15 i 16 lat, gdy zagrali w filmie „Romeo i Julia”. Po latach od premiery filmu i śmierci reżysera Franco Zeffirelliego (odszedł w 2019 roku), złożyli w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles pozew przeciwko wytwórni Paramount Pictures zarzucając wykorzystywanie seksualne, molestowanie i oszustwo.

„Romeo i Julia” z 1968 roku. Reżyser groził aktorom?

W dokumentach, cytowanych przez amerykańskie media, przeczytać można, że reżyser obrazu początkowo mówił nastolatkom, że w scenie rozgrywającej się w sypialni będą oni mogli mieć na sobie cielistą bieliznę. Rano, w dniu zdjęć, Zeffirelli miał przekazać jednak Whitingowi, który grał Romeo i Hussey, która grała Julię, że ich ciała tylko zostaną pomalowane. Zapewnił ponadto, że kamera będzie ustawiona tak, aby nie nagrywać ich intymnych miejsc. Według pozwu zostali jednak bezwiednie sfilmowani zupełnie nago, co stanowi naruszenie kalifornijskiego i federalnego prawa, gdyż w tym czasie byli nastolatkami.

Zeffirelli miał potem mówić im, że bez nagiej sceny obraz „nie odniesie sukcesu”, a ich kariery ucierpią. Aktorzy mieli wierzyć, że „nie mają innego wyjścia, jak tylko poddać się makijażowi ciała, zgodnie z żądaniami reżysera”. Podczas sceny, która znalazła się w filmie na ekranie widać nagie pośladki Whitinga i nagie piersi Hussey.

Aktorzy z filmu „Romeo i Julia” chcą 500 mln dolarów odszkodowania

W aktach sądowych stwierdzono ponadto, że Hussey i Whiting przez dziesięciolecia doznawali szkód emocjonalnych i odczuwali udrękę psychiczną przez to, do czego doszło na planie. Twierdzą, że w związku z tym należy im się ponad 500 mln dolarów odszkodowania. Wytwórnia Paramount Pictures nie odniosła się jeszcze do zarzutów.

Film „Romeo i Julia” z 1968 roku zdobył masę nagród w tym dwa Oscary – za najlepsze kostiumy (Danilo Donati) i najlepsze zdjęcia (Pasqualino De Santis).

Czytaj też:

Emilian Kamiński grał od lat w „M jak Miłość”. Jak zakończy się jego wątek?Czytaj też:

QUIZ. Te pytania padły w „Postaw na milion”. Znałbyś odpowiedź?