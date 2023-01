Emilian Kamiński grał od lat w „M jak Miłość”. Jak zakończy się jego wątek?

Emilian Kamiński w „M jak miłość” grał od 2004 roku, wcielając się w ojca Magdy, postaci granej przez Annę Muchę oraz męża Krystyny (w tej roli Hanna Mikuć).

Już w poniedziałek 2 stycznia twórcy „M jak miłość” uczcili pamięć swojego serialowego kolegi – w cyklicznym programie o kulisach produkcji twórcy powiedzieli o nim kilka słów. „Drogi Emilianie, będziemy tęsknić za Twoim uśmiechem, wspaniałym poczuciem humoru i życzliwością, którą obdarzałeś wszystkich wokół. Z wielkim żalem żegnamy Cię, przyjacielu. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i sercach naszych widzów” – powiedzieli.

Emilian Kamiński grał w „M jak miłość”. Jak zakończy się wątek bohatera?

Fani serialu zastanawiają się, co się stanie z serialowym Wojciechem Marszałkiem po śmierci legendarnego aktora. O to, jak zamierzają zakończyć wątek, zapytał twórców „Fakt”. – Nie wiemy, co zrobić z jego bohaterem, za mało czasu minęło – przekazała Alina Puchała, główna scenarzystka serialu. – Nie będziemy udawać, że on wyparował. Wiem od głównej scenarzystki, że godnie go pożegnamy – dodała.

Co więcej, w związku z tym, że serial nagrywany był już wcześniej, wciąż na ekranie zobaczymy Emiliana Kamińskiego. Jego wątek prawdopodobnie skończy się późną wiosną.

Czytaj też:

QUIZ. Te pytania padły w „Postaw na milion”. Znałbyś odpowiedź?Czytaj też:

Netflix przypomina, co obejrzymy w styczniu. Część tytułów już w serwisie