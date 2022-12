„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Paweł oświadczył się kuzynce swojej byłej żony

Paweł z Będzina był uczestnikiem szóstej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Eksperci połączyli go z Kasią z Dąbrowy Górniczej. Początkowo para była sobą zachwycona. – Właśnie o takiego męża mi chodziło – mówiła panna młoda. – Widziałem to szczęście w jej oczach i uśmiechu. I myślę, że ona widziała to samo u mnie – dodawał Paweł. W dniu ślubu okazało się nawet, że para ma wspólnych znajomych. Fascynacja szybko jednak minęła. Po tym jak zakończyło się przyjęcie weselne, para przestała się dogadywać. Kasia miała problem, żeby się otworzyć i bliżej poznać z własnym mężem. Relacja zakończyła się rozwodem.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Paweł związał się z kuzynką swojej byłej żony

33-latek nie ukrywał, że bardzo zależy mu na związku i chce przestać koncentrować się tylko na pracy. Wielkim marzeniem mężczyzny było założenie rodziny, co prawdopodobnie uda się spełnić. Paweł jeszcze podczas wesela poznał swoją wielką miłość, którą okazała się kuzynka jego ówczesnej żony – Klaudia. Po rozstaniu z Kasią para zaczęła się spotykać.

Teraz uczestnik „Ślubu od pierwszego wejrzenia” pochwalił się, że właśnie się zaręczyli. Paweł opublikował obszerny post, w którym nie zabrakło wzmianki o programowej żonie. „Pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego zniknąłem z social mediów? Jak dobrze wiecie, chciałem znaleźć swoja drugą połowę, z którą będę szczęśliwy i założę szczęśliwą rodzinę” – zaczął. W dalszej części wpisu zdradził, że Klaudię poznał właśnie podczas ślubu„. Powierzyłem to zadanie ekspertom, jednak z wybraną partnerką nie umiałem nawiązać dłuższej znajomości, co skutkowało szybką decyzją o rozwodzie. Okazało się jednak, że na ślubie była moja obecna partnerka, na którą początkowo nie zwróciłem uwagi (wiadomo: ślub kamery...). Na ślubie jednym z gości mojej wtedy żony była jej kuzynka i to właśnie z nią zacząłem się spotykać i tak właśnie poznałem swoją miłość, a od dzisiaj narzeczoną” – czytamy. Jak się okazało, para zaręczyła się 6 grudnia 2022 roku. Paweł pochwalił się zdjęciem pierścionka na palcu swojej wybranki.

