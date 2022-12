Do konfliktu Kurzajewskiego i Smaszcz odniósł się teraz Strasburger. Dał im pewną radę

Karol Strasburger postanowił skomentować związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który jest bardzo medialny. Od kiedy prowadzący „Pytanie na Śniadanie” wyznali, że są w związku, chętnie chwalą się swoim uczuciem. Sprawa wydaje się poważna, do mediów niedawno trafiły informacje, że prezenterzy już są po zaręczynach. Mimo że wiadomość o romantycznej relacji Cichopek i Kurzajewskiego trafiła do mediów już dawno, to była żona gwiazdora dalej chętnie wypowiada się na ich temat. Po tym jak Smaszcz odwiedziła bez zapowiedzi swoją dawną teściową, ojciec jej dzieci zgłosił sprawę na policję. Celebrytka w mediach społecznościowych pochwaliła się nawet wizytą na komendzie i zaapelowała do mediów, nie kryjąc rozgoryczenia publikowanymi doniesieniami. Zagroziła portalom, które piszą o niej nieprzychylne rzeczy.

Strasburger skomentował medialne przepychanki Cichopek i Kurzajewskiego ze Smaszcz

Karol Strasburger w rozmowie z Jastrząb Post wyznał, że jest zniesmaczony całą sytuacją. 75-latek podkreślił, że byłe małżeństwo oraz nowa dziewczyna Kurzajewskiego powinni załatwić sprawy między sobą, nie mieszając w to mediów.

Myślę sobie, że niezależnie od tego, jakie są racje, bo w racje nie wchodzę, nie znam dokładnie tych zawiłości wewnętrznych i prywatnych, ale myślę sobie, że za dużo tego dobrego. To są na tyle sprawy prywatne i osobiste, że ciągłe pojawianie się z nimi to jest nie moja bajka. To się załatwia samemu ze sobą, trzeba się umówić na kawę, albo w sądzie, ale nie powinni się ludzie tym zajmować i nie powinno się o tym mówić – powiedział.

W dalszej części rozmowy gospodarz „Familiady” dał dobrą radę głównym zainteresowanym. – Wydaje mi się, że te niekończące się historie, kto kogo zostawił i kto z kim znowu jest, to – jak mogę komuś radzić – lepiej zostawić na boku, bo trochę tego za dużo i działa to przeciwko tym ludziom i przeciwko samej sprawie – podsumował.

