Alicja Majewska zwolniona z TVP? Nie pojawi się w „The Voice Senior”

Kolejna edycja „The Voice Senior” wystartuje w 2023 roku. Jako jurorzy powrócą Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski, a zmarłego Witolda Paszta zastąpi Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus. Miejsce Alicji Majewskiej zajmie z kolei Alicja Węgorzewska. Do tej pory nie było jasne, dlaczego nastąpiła ostatnia z tych zmian. Teraz o rozstaniu z „The Voice Senior” Majewska opowiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

– Mam szereg działań związanych z nagraniem płyty, piosenek itd. – powiedziała Majewska, w odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego nie pojawia się w „The Voice Senior”. – Ale jak panu bardzo mnie brakuje, to pokażę się w finałowym odcinku „The Voice Senior”. Odcinki są nagrywane wcześniej i zaśpiewam piosenkę z najnowszej mojej płyty 'Koneserzy kolejnego dnia', więc relację z „Voicem Seniorem” ciągle mam – stwierdziła.

Dziennikarz portalu próbował dociec, czy to TVP chciało zakończyć współpracę z Majewską. Artystka wyraźnie jednak starała się ominąć ten temat. – Trzeba by ich zapytać, czy oni nie chcieli... Nasze plany – moje i produkcji, się gdzieś tam w jednym punkcie zetknęły, co z korzyścią pewnie wyjdzie dla mnie, bo jak mówię, dużo czasu zajmuje mi to, co najważniejsze w moim zawodzie, czyli fonografia, płyty, koncerty itd., ale ja się nie obraziłam na „Voice Senior” zdecydowanie i „Voice Senior” też się na mnie nie obraził – zapewniła.

