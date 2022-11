Jego głos znała cała Polska. Nie żyje Marcin Kudełka

O śmierci Marcina Kudełki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Marek Bimer 24 listopada. Wiadomość potwierdził także portal FilmPolski.pl.

„Kudeł, Kudlarz. Przyjaciel. Tyle razem zrobiliśmy. Zrobił ze mną wszystko, co dla mnie wartościowe. Setki rzeczy. To on ostatecznie tworzył jakość. Potrafił wszystko. Wielki mistrz. Uwielbialiśmy razem pracować. Spotykać się” – napisał Bimer, zamieszczając zdjęcie swojego przyjaciela. „Z jednej strony był najśmieszniejszym człowiekiem na świecie. Z drugiej niebywale wrażliwym, ciepłym facetem. Myślałem, że będzie żył wiecznie jak jego ukochany dziadek Bolek. Kudeł, bracie, to k…a nie może być prawda”... – dodał.

Kim był Marcin Kudełka?

Marcin Kudełka urodził się 5 października 1963 roku w Warszawie. Był głosem Kaczora Donalda, dorosłego Kovu („Król Lew II: Czas Simby”), Rudolfa czerwononosego, Johnny'ego Bravo, Arkona z „X-Menów” czy Pongo ze „101 dalmatyńczyków”. Grał też w wielu filmach i serialach, w tym: „Dzień kolibra”, „Święta wojna”, „Sztuka spadania”, „Sztos 2” czy „Niani”.

