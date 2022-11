Jarosław Gugała gwiazdą serialu „Karniak”. Odcinek już dziś!

Dziennikarska dociekliwość bywa problematyczna, a w ogniu pytań niejeden już stracił głowę. Jednak w tym przypadku Jarosław Gugała trafi na godnego przeciwnika! Trener Rutkowski uświadomi dziennikarzowi, że rzeczywistość nie zawsze jest czarno-biała i nawet niezaprzeczalne fakty mogą mieć swoje drugie dno. Przekaże mu również kilka prawd o życiu i udowodni tym samym, że praca prawdziwego coacha nie kończy się na piłkarskim boisku.

Tymczasem już teraz zobaczyć możecie, co zdradził Gugała w wywiadzie dla twórców serialu „Karniak”.

„Karniak” – o czym jest serial? Kiedy oglądać?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Trzeci odcinek miniserialu „Karniak” już dzisiaj po godz. 22.00 na Comedy Central. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek i czwartek na antenie stacji oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

Czytaj też:

Legenda koszykówki gwiazdą nowego dokumentu. Już dostępny na HBO MaxCzytaj też:

Co stało się w finale „The Kardashians”? Ostatni odcinek już na Disney+