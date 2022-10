Dzieci gwiazd poszły w ślady sławnych rodziców. Nie tylko Antoni Królikowski i Lara Gessler!

Znane nazwisko może być zarówno przekleństwem, jak i trampoliną do zrobienia zawrotnej kariery w show-biznesie. Wiele dzieci gwiazd, które od zawsze dorastały i były wychowywane w blasku fleszy, związało swoją karierę z tym samym lub podobnym zawodem, co znany rodzic. Kto znalazł się w tym gronie?

Te dzieci gwiazd poszły w ślady sławnych rodziców

Krystyna Loska i Grażyna Torbicka

Grażyna Torbicka to dziś jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek telewizyjnych. Ceniona jest za klasę i elegancję. Nie każdy być może wie, że Grażyna Torbicka miała się kim inspirować. Jej mama to Krystyna Loska, ceniona i podziwiana prezenterka sprzed lat.

Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr

Tych panów nikomu przedstawiać nie trzeba i wiadomo, że syn odziedziczył talent aktorski po znanym ojcu. Jerzy Stuhr karierę rozpoczął od teatralnych desek, grywał u najpopularniejszych reżyserów, a filmy z jego udziałem są już uważane za kultowe. Maciej Stuhr najpierw studiował psychologię, ale w końcu poszedł w ślady ojca i dziś jest jednym z najbardziej podziwianych aktorów.

Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska

Patrycja Markowska zdecydowanie odziedziczyła talent i chęć do ciężkiej scenicznej pracy po znanym ojcu. Gdy zaczęła robić karierę, nieraz występowała u boku znanego taty. W końcu Grzegorz Markowski zdecydował się przejść na muzyczną emeryturę. Jego córka Patrycja komentowała ten fakt w wywiadzie dla programu „Co Za Tydzień”. – Tak szczerze powiem, że tata już w ogóle nie chce pracować, nie chce śpiewać. Wyciągam go trochę za uszy, mając nadzieje, że to mu doda skrzydeł – mówiła. W rozmowie z „Vivą!” tłumaczyła natomiast, jak ciężkie było dla jej ojca życie w trasie. – Kompletnie jest czym innym to, że tata wyjdzie na scenę na dwie piosenki raz na pół roku, a czym innym regularne granie tras, życie w busie, w hotelach, życie z przypadkowym jedzeniem – mówiła.

Katarzyna Dowbor i Maciej Dowbor

Katarzyna Dowbor i jej syn Maciej od lat robią karierę w telewizji. Co jednak ciekawe, zawarli umowę, że nie będą na swój temat opowiadać w mediach. – Mamy taką umowę, że nie opowiadamy o sobie. Każdy z nas pracuje na własny rachunek. Maciek ma absolutnie do tego prawo i słusznie nie chce być postrzegany przez pryzmat mamy, bo coś zrobił w tym zawodzie, osiągnął i ma prawo walczyć o siebie. Ja też mu obiecałam, że nie będę o nim opowiadała. Bardzo mi przykro, nic nie powiem – powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Paweł Królikowski i Antoni Królikowski

Antoni Królikowski niemal nie miał wyjścia – musiał trafić na ekrany. Pochodzi z aktorskiej rodziny. Zarówno jego mama od lat gra, ojciec robił aktorską karierę, również wuj, brat taty, Rafał Królikowski jest związany z aktorstwem i można go podziwiać zarówno w serialach, jak i na teatralnych deskach.

Magda Gessler i Lara Gessler

Magda Gessler już od dawna określana jest jako „kreatorka smaku”. Prowadzi „Kuchenne rewolucje”, ale przede wszystkim była i jest restauratorką. Choć Lara Gessler jeszcze nie otworzyła własnej knajpy, nie prowadzi żadnego programu kulinarnego, to popularność zawdzięcza właśnie sławnej mamie. Lara również związała się ze sztuką kulinarną, ale na razie postawiła na wydawanie książek. Na swoim koncie ma takie pozycje, jak: „Orzechy i pestki”, „Przepiśnik”, „Randka w domu”, „Wielkanoc na słodko” i „Wielkanoc na słono”.

