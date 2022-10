Jerzy Stuhr prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Nie tylko on. Te gwiazdy zrobiły to samo

Kilka dni temu w mediach zawrzało. Okazało się bowiem, że Jerzy Stuhr, aktor doświadczony i szanowany, wsiadł za kółko pod wpływem alkoholu. Co więcej, potrącił motocyklistę i według medialnych doniesień, próbował uciec z miejsca zdarzenia. Potem napisał oświadczenie, które opublikował w sieci jego syn, Maciej.

Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym, nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji – zaznaczył.

Jerzy Stuhr prawdopodobnie niedługo usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów na czas od roku do 10 lat. Niestety, aktor nie jest jedyny w polskim show-biznesie z takim wydarzeniem na koncie. Inne gwiazdy też zostały przyłapane na gorącym uczynku.

Te gwiazdy prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu

Beata Kozidrak



Ostatnio głośno było o Beacie Kozidrak, która prowadziła samochód, mając alkohol we krwi. Policja zatrzymała ją 1 września 2021 roku z 2 promilami alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdy sprawa trafiła do mediów, artystka wydała oświadczenie, w którym przeprosiła wszystkich i zapewniła, że jest gotowa ponieść konsekwencje. Ostatecznie Beata Kozidrak została ukarana 200 stawkami dziennymi w wysokości 250 zł każda (łącznie 50 tys. zł) oraz 5-letnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wokalistka musiała też zapłacić 20 tys. zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.



Tomasz Stockinger



Aktor prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek. Miał wtedy 2,3 promila we krwi. Stracił wtedy prawo jazdy, a po trzech latach ponownie podszedł do egzaminu.



Ewa Farna



Młoda artystka wsiadła za kierownicę dzień po mocno zakrapianej imprezie. Spowodowała wypadek, w jej samochód nadawał się wyłącznie do kasacji.



Katarzyna Figura



Aktorka aż dwa razy prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, zupełnie nie ucząc się na swoich błędach. Najpierw została przyłapana w 2008 roku w Polsce. Miała wtedy 0,22 promila alkoholu we krwi. Potem ponownie wsiadła za kierownicę, będąc pod wpływem, ale zrobiła to już w USA. Aktorka jechała wtedy autem z jedną z córek! Straciła prawo jazdy.



Joanna Liszowska



W 2014 roku aktorka prowadziła swoje porshe pod wpływem alkoholu i doprowadziła do kolizji trzech samochodów. Joanna Liszowska miała 1.2 alkoholu we krwi. Aktorka otrzymała wtedy mandat w wysokości 400 zł oraz 6 punktów karnych. Została też skazana na karę 5 miesięcy prac społecznych i dostała 2-letni zakaz prowadzenia pojazdów.



Ilona Felicjańska



W 2010 roku głośno było o wypadku, który spowodowała Ilona Felicjańska pod wpływem alkoholu. Potem przyznała się, że jest uzależniona. Z chorobą walczy już od lat.



Borys Szyc



W 2008 roku aktor prowadził samochód, mając 0,6 promila we krwi. Na 2 lata stracił prawo jazdy. Potem przyznał, że ma problem z uzależnieniem od alkoholu.



Daniel Olbrychski



Aktor został zatrzymany przez policję, gdy miał 0,9 promila alkoholu we krwi. Czytaj też:

Agnieszka Holland stanęła w obronie Jerzego Stuhra. „We Włoszech by to przeszło”Czytaj też:

Stuhr prowadził auto pod wpływem alkoholu. Zborowski: Był i będzie autorytetem