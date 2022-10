Gwiazda „Wielkiej wody” apeluje do premiera Morawieckiego

Agnieszka Żulewska wciela się w główną rolę w produkcji „Wielka Woda”. Gwiazda gra Jaśminę Tremer, konkretną i zdecydowaną hydrolożkę, która próbuje uratować Wrocław przed powodzią. Produkcja to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny, inspirowany prawdziwą historią i opiera się na wydarzeniach z lipca 1997 roku. Wówczas południową i zachodnią część Polski nawiedziła powódź. Powodem były dwie ogromne fale opadów, które nastąpiły jedna po drugiej. W konsekwencji kilka rzek wylało, a życie straciło 56 osób. Szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Zniszczeniu uległo wiele cennych dla lokalnych społeczności miejsc jak stacja uzdatniania wody, archiwum sądowe czy cmentarze. Powódź nawiedziła także Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię.

Agnieszka Żulewska apeluje do premiera ws. Odry

Agnieszka Żulewska została ambasadorką Greenpeace. Gwiazda zaapelowała do premiera ws. katastrofy ekologicznej na Odrze. Latem wyłowiono ze zbiornika ponad 100 tysięcy śniętych ryb. W trakcie badania przyczyny odrzucono m.in. substancje toksyczne, które mogły być powodem katastrofy. W nagraniu udostępnionym przez organizację odniosła się do tego serialowa Jaśmina Tremer. – Słyszymy, że katastrofa na Odrze nie miała przyczyn naturalnych. Trujące algi nie wzięły się tam ot tak, znikąd – zaczęła. Następnie Żulewska wymieniła wszystkie możliwe przyczyny. – Przemysłowe ścieki znacznie zwiększyły zasolenie wody. Niski poziom rzeki, wynikający z suszy, pogorszył sytuację. Możecie do tego dodać ocieplający się klimat, duże przekształcania rzeki przez człowieka i mamy w tym momencie doskonałe środowisko do rozwoju alg i wpuszczenia przez nie toksyn – słyszymy na wideo.

W nagraniu Greenpeace gwiazda zachęciła widzów, żeby dołączyli akcji. – Zaapeluj z nami do premiera, niech jak najszybciej powoła park narodowy Doliny Dolnej Odry. To jest w tym momencie najlepsze, co możemy ofiarować Odrze po katastrofie, której doświadczyła – zakończyła.

