Edyta Górniak jest dumna z syna. Opowiedziała o jego nowej dziewczynie. Allan Krupa jest zakochany

Ostatnio Edyta Górniak słynie głównie z kontrowersyjnych wypowiedzi. W sieci znów krąży nagranie, w którym przestrzega przed Halloween, mówiąc, że nazwa tego święta oznacza „piekło zwycięża”. To nie wszystko, bo ostatnio odpowiadając na pytania fanów na Instagramie, ujawniła, że na Ziemi żyje już od 4000 lat. Pomiędzy snuciem różnych teorii wciąż chętnie udziela wywiadów. Tym razem porozmawiała z „Faktem” i ujawniła kilka szczegółów z życia syna, Allana Krupy.

Edyta Górniak jest dumna z syna. Opowiedziała o jego nowej dziewczynie

Jeszcze do niedawna Allan Krupa wiązał swoją przyszłość z wojskiem – chodził do liceum wojskowego, a paparazzi regularnie przyłapywali go w mundurze. Okazuje się, że syn Edyty Górniak całkiem zmienił plany – obecnie działa jako raper Enso oraz tworzy muzykę klubową. Wokalistka nie ukrywa dumy z syna. Na żywo nie widziała jego występów, ale miała okazję ocenić nagrania z klubu. – Wygląda na to, że Allan na scenie czuje się tak naturalnie, jakby stał w kuchni. Widzę, że te wymarzone kiedyś studia oficerskie i tak poszłyby w odstawkę – powiedziała Edyta Górniak.

Artystka dodała również, że jej syn przygotowuje się do wydania płyty. Artystka słyszała już dwa numery i żartowała w rozmowie z „Faktem”, mówiąc: – No cóż, oby do swojej matki się nigdy tak nie odezwał.

Przy tym wszystkim Allan Krupa wciąż ma czas na miłość. Podobno jest zakochany, co bardzo cieszy jego sławną mamę. Edyta Górniak obiecała jednak Allanowi, że nie zdradzi za dużo na temat jego związku.

Jestem szczęśliwa, że w tych szalonych czasach odnalazł osobę, która stała mu się tak bliska. Widzę, że się rozumieją i są dla siebie wsparciem. Cieszę się ich szczęściem i ciesze się także, że prosił mnie, abym nie przekazywała mediom żadnych szczegółów. To dość dojrzałe z jego strony – powiedziała „Faktowi”.

