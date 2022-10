Katarzyna Bosacka wbija szpilę Ralphowi Kamińskiego. Chodzi o reklamę „Bal w Maku”

Ralph Kamiński nawiązał współpracę z siecią McDonlad’s, a jej owocem będą wirtualne koncerty. McDonald’s kolejny raz do swojej reklamy zaprosił znanego wokalistę i idola nastolatek. Jeszcze niedawno był to raper Mata, teraz pałeczkę przejął Ralph Kamiński. Współpraca budzi jednak ogromne emocje i rzadko kiedy są one pozytywne.

W ramach najnowszej kampanii Kamiński będzie promować program lojalnościowy dla użytkowników aplikacji mobilnej McDonald’sa. Zbierając punkty za zakupy, będzie można uzyskać dostęp do wirtualnego koncertu Ralpha Kamińskiego nagranego w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Natomiast wejściówki na koncerty w rzeczywistości będzie można zdobyć, biorąc udział w quizie online, który ruszy już za kilka dni.

Katarzyna Bosacka ironicznie o reklamie Ralpha Kamińskiego

Pomysł na kampanię nie przypadł do gustu fanom Ralpha Kamińskiego. W sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, w których internauci zarzucają mu, że udział w kampanii stoi w sprzeczności z wartościami, pod jakimi ten zwykle się podpisuje i które promuje podczas swoich koncertów. Podobnego zdania jest Katarzyna Bosacka, która udostępniła obszerny post. Dziennikarka słynie z szerzenia wiedzy o zdrowym odżywianiu. W jej mediach społecznościowych skupia się głównie na tym temacie, jest też autorką książek o tej tematy.

W poście dotyczącym wspomnianej kampanii reklamowej nie zabrakło wszystkich wad jedzenia, które klasyfikowane jest jako fast food. „Bardzo dziękuję za zaproszenie na bal, tylko zapytam wprost: dlaczego w Macu?” – zaczęła gwiazda. Bosacka nawiązała do wegetarianizmu. „Skoro nie jesz mięsa, zostaje burger wege. Niestety, ma on tylko niecałe 6 g białka w 100 g, więc zanadto się nie pożywisz. Nawet jeśli w zestawie weźmiesz duże frytki (434 kcal i 21 g tłuszczu), to i tak po takim »balu« Twój żołądek raczej nie będzie zadowolony. O kubkach smakowych nie wspominając” – kontynuowała.

Cały post to zbiór wyliczeń wartości odżywczych i kalorii. Dziennikarka w ironiczny sposób próbuje przekonać muzyka, że zaproszenie na tego rodzaju ucztę, nie do końca jej odpowiada. Katarzyna Bosacka nie zapomniała też wspomnieć o swojej ostatniej książce, w której promuje zdrowe odżywianie za niskie kwoty. „Znajdziesz w niej 100 przepisów na zdrowe, tanie i niebanalne dania także wegetariańskie, a nawet wegańskie” – przekonywała celebrytka.

Czytaj też:

