Katarzyna Cichopek planuje rozwód kościelny? Marcin Hakiel komentuje

Przypomnijmy, o Katarzynie Cichopek zrobiło się głośno po tym, jak wyjechała z okazji swoich 40. urodzin do Izraela, gdzie na jaw wyszło, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim, o czym w środowisku plotkowało się od czasu jej rozstania z Marcinem Hakielem. Stacja TVP w odpowiedzi na doniesienia zaprosiła parę na antenę i zapewniła później, że wciąż będą oni prowadzić razem program „Pytanie na Śniadanie”. Mimo to wielu fanów telwidzów czy osób z branży krytycznie odniosło się do jej wiary. Jedną z nich była Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka opublikowała obszerny wpis, do którego dołączyła zdjęcie modlącej się Cichopek. „Pamiętaj, zawsze, gdy się modlisz, daj zdjęcie na IG. Bozia lubi to. Bo lajki są najważniejsze, no i miłość” – napisała.

Widzowie również nie są zachwyceni postawą aktorki. Kiedy po urlopie wróciła do „Pytania na Śniadanie”, żeby pochwalić się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. W mediach społecznościowych od razu pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Katarzyna Cichopek planuje rozwód kościelny?

Ze względu na głęboką wiarę aktorki, wiele osób zastanawia się, czy będzie starała się o rozwód kościelny. Teraz Twoje Imperium dotarł do byłego męża Katarzyny Cihopek. Anonimowy informator, jak Hakiel odnosi się do tego pomysłu. – Pojechała z kochankiem i udawała religijną. Marcin już tego tak nie przeżywa. Chce tylko jak najszybciej zapomnieć o tej całej szopce. Mówi, że się nie zdziwi, jak zacznie załatwiać rozwód kościelny, żeby wziąć ślub z Kurzajewskim – powiedziało źródło.

