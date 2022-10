Korwin-Piotrowska drwi z modlącej się Cichopek. „Pamiętaj, zawsze, gdy się modlisz, daj zdjęcie na IG”

Plotki i medialne spekulacje dotyczące relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego trwały od marca 2022 roku, kiedy aktorka nagle ogłosiła rozstanie ze swoim mężem. Teraz celebrytka i Marcin Hakiel są już po rozwodzie, a ze względu na jednoznaczne komentarze byłej żony dziennikarza Pauliny Smaszcz, Kurzajewski i Cichopek wreszcie przestali się ukrywać. Aktorka udostępniła wspólne selfie i w długim opisie przyznała, ze łączy ją z prezenterem poważne uczucie.

Jednak poza wspólnym zdjęciem z nowym partnerem, aktorka opublikowała też serię fotografii z Izraela. Nie zabrakło uduchowionego opisu nawiązującego do Biblii. Podkreśliła, że to przełomowy moment w jej życiu, ponieważ właśnie obchodzi 40. urodziny. „Biblijne »40 dni« to symboliczny okres kłopotów i trudności. Moją czterdziestkę postanowiłam spędzić właśnie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, by dziękować za czas trudów i kłopotów, za miłość najbliższych i Wasze wsparcie oraz prosząc o naukę i błogosławieństwa na dalsze życie jako kobieta, córka i matka” – napisała.

Karolina Korwin-Piotrowska ostro skomentowała zdjęcie Katarzyny Cichopek

Na Istagramie możemy zobaczyć, jak Katarzyna Cichopek żarliwie modli się klęcząc. Głowę położyła na dłoniach. Właśnie ten kard udostępniła Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka zamieściła na swoim profilu zrzut ekranu i krytycznie oceniła całą sytuację. „Pamiętaj, zawsze, gdy się modlisz, daj zdjęcie na IG. Bozia lubi to. Bo lajki są najważniejsze, no i miłość” – zaczęła.

Następnie gwiazda uderzyła w drogę zawodową Katarzyny Cichopek. „Szczególnie gdy pracuje się w stacji, która za pieniądze podatników od lat chamsko szczuje na wszelkie »inności«, jak LGBT, in vitro, inne kolory skóry, wyznania. Brawo. Miłość jest najważniejsza” – ironizowała dalej. Następnie ostro zakończyła wpis. „Kurde, zawsze gdy myślę, że jest już dno, polski show-biznes puka od spodu” – czytamy.

