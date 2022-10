„Taniec z Gwiazdami”. Fani nie kryją złości po ogłoszeniu werdyktu

Za nami kolejny odcinek „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Obecnie o Kryształową Kulę walczy już tylko trzy pary. Do półfinału przeszli: Iwona Krawczyńska i Robert Rowiński, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk.

W ubiegły wieczór konkurenci wykonali dwa tańce. W pierwszej rundzie taniec wybrany przez jednego z jurorów, który potem udzielił im wskazówek podczas treningu, a następnie taniec, który chcieli zobaczyć widzowie. Swoją przygodą z formatem zakończyła Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Aktorka znana z filmów Bollywood. Na początku zatańczyli walca angielskiego, przy którym pomógł im Andrzej Piaseczny. Podczas występu piosenkarz nawet zatańczył z celebrytką. Mimo że nie wyszło mu to najlepiej, to para została wysoko oceniona, na 36 punktów. Piaskowi nie brakowało dystansu do siebie. Później mogliśmy ich zobaczyć w salsie. Chwilę wcześniej Julia Wieniawa na specjalnym nagraniu dodała otuchy koleżance po fachu. Janoszek i Maserak zostali ocenieni na 40 punktów.

„Taniec z Gwiazdami”. Internauci są oburzeni

Wysokie noty oraz komplementy od jury nie wystarczyły jednak, żeby Natalia Janoszek i Rafał Maserak przeszli do kolejnego etapu rywalizacji. W nagraniu, które chwilę po ogłoszeniu werdyktu trafiło do mediów społecznościowych, tancerz nie krył rozczarowania. – W tym programie nie chodzi o taniec, jak możemy się przekonać – powiedział.

Widzowie także nie kryli zaskoczenia. Pojawiło się wiele komentarzy, że wyniki były ustawione. „Kolejna ustawka!”; „Ja w dalszym ciągu jestem w szoku, że państwo odpadliście, nie powinno to tak wyglądać, powinna odpaść najsłabsza para, a nie tak zaawansowana profesjonalnie tanecznie. No to są po prostu jakieś żarty”; „Żenujący robi się ten program. Wiesio sympatyczny, ale muzyka w tańcu mu nie przeszkadza a Natalia to mistrzostwo!”; „Wiesiu dawno powinien odpaść,a odpadł Rafał z partnerką. Jedna wielką żenada” – czytamy na Instagramie.

