Maryla Rodowicz próbowała wywalczyć od męża alimenty. Zapadł wyrok

Maryla Rodowicz rozstała się z mężem w 2016 roku, a dwa lata później do sądu trafił pozew o rozwód. Od tamtego czasu małżonkowie już kilkakrotnie stawiali się w sądzie i składali zeznania. Często rozprawy trwały nawet kilka godzin. Mimo że była para miała nadzieję, że uda się załatwić rozwód podczas jednego spotkania, to nie poszło tak łatwo. Gwiazda domagała się rozwodu z orzeczeniem o winie męża, twierdząc, że porzucił ją dla innej kobiety. W lutym zeszłego roku Rodowicz powiedziała w mediach, że Dużyński już od pięciu lat mieszka ze swoją kochanką. Małżonkom udało się dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku. Piosenkarka otrzymała dom w Konstancinie, dwa mieszkania i oszczędności, zaś Dużyński jedno mieszkanie w Warszawie oraz prowadzone od lat firmy.

Maryla Rodowicz znów przegrała z byłym mężem w sądzie

To nie koniec batalii między byłymi małżonkami. Maryla Rodowicz oczekiwała alimentów od Andrzeja Dużyńskiego, ze względu na to odwołała się od wyroku. Na początku wniosek został odrzucony przez sąd, ponieważ nie oceniono, że wina nie leży po stronie mężczyzny.

Wokalistka jednak nie poddała się i kolejny raz postanowiła spróbować. Jednak tym razem również bez powodzenia, o czym donosi „Super Express”. Próbowała unieważnić podział majątku, do którego doszło. Podczas rozprawy dotyczącej alimentów powołano wielu świadków, a celebrytka zażądała od swojego byłego partnera 28 tys. zł miesięcznie. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek. Poza tym nakazał byłym małżonkom podzielić to, co nie zostało ujęte w intercyzie, tj. działkę na Mazurach i majątek ruchomy w postaci dzieł sztuki, mebli, porcelany oraz kosztowności. Nie podano jednak terminu, kiedy ma do tego dojść.

Czytaj też:

QUIZ z serialu „Wielka Woda”. Tylko dla prawdziwych fanów!