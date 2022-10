Chris Martin jest poważnie chory. Coldplay odwołuje koncerty

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zostalismy zmuszeni przełożyć nasze nadchodzące koncerty w Rio de Janeiro i Sao Paulo na początek 2023 roku” – czytamy w oświadczeniu Coldplay na Twitterze. „Chris otrzymał ścisłe zalecenie od lekarza, że ma odpoczywać przez najbliższe trzy tygodnie z powodu poważnej infekcji płuc” – czytamy. Zespół przekazał, że pracuje też nad tym, aby nowe daty koncertów zostały ogłoszone najszybciej, jak to tylko możliwe.

Między 11 a 22 października Coldplay miał zagrać w Brazylii aż 8 koncertów. „Wszystkich fanów, którzy nie mogli się już doczekać koncertów, bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności i rozczarowanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wyrozumiałość w tym trudnym czasie, w którym musimy postawić na zdrowie Chrisa” – dodała grupa. „Mamy ogromną nadzieję na to, że Chris wróci do zdrowia po tych trzech tygodniach i nie możemy się doczekać wznowienia trasy. Przyjmijcie nasze szczere przeprosiny i jak zawsze dziękujemy za miłość i wsparcie” – podkreśliła Coldplay.

Zespół Coldplay został założony w 1996 roku. Stworzyli takie hity jak „In My Place”, „Viva la Vida”, „Yellow” czy „Hymn for the Weekend”. Do tej pory zespół otrzymał mnóstwo nagród, w tym osiem statuetek Brit Awards, pięć wyróżnień na ceremonii MTV Video Music Awards czy siedem Nagród Grammy. Grupa sprzedała od początku działalności ponad 55 mln płyt.

