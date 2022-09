Jakub Rzeźniczak reaguje na hejt i odpowiada na zarzuty o zdradę. „Kłamstwa”. Wspomniał o depresji

Kilka tygodni temu Jakub Rzeźniczak powrócił na Instagram po tragicznych przeżyciach. Pod koniec lipca zmarł jego zaledwie roczny synek Oliwier, a we wrześniu Rzeźniczak znów zaczął publikować zdjęcia, na których można zobaczyć go w towarzystwie narzeczonej Pauliny Nowickiej. To nie spodobało się internautom, którzy zaczęli zarzucać piłkarzowi, że w niewłaściwy sposób przeżywa żałobę. Wypomnieli mu także rzekomą zdradę Magdaleny Stępień, mamy Oliwiera. Rzeźniczak ostro odpowiedział.

Jakub Rzeźniczak zareagował na hejt

Najnowszy post na instagramowym profilu Rzeźniczaka wywołał lawinę komentarzy. Piłkarz pokazał na krótkim nagraniu, że wraz z ukochaną Pauliną zrobił sobie identyczny tatuaż - kwiat, którego łodyga zamienia się w napis "always". To oburzyło internautów. Uznali, że Rzeźniczak i Nowicka nie powinni obecnie chwalić się publicznie swoim szczęściem ze względu na stan Magdaleny Stępień. Co więcej, ich zdaniem para szybko się rozstanie, a swoje teorie popierali bogatą historią związków Rzeźniczaka. Piłkarz usunął już wszystkie niepochlebne komentarze, ale w internecie nic nie ginie. Portal Pudelek zachował screeny wiadomości.

Wszystko rozumiem, ale widząc, w jakiej sytuacji jest matka Oliwiera, to zwyczajnie nie wypada tak epatować... Najprostsza rada i najlepsza recepta - nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Pani Paulina super, że jest szczęśliwa, ale sama nie sądzę, aby chciała znaleźć się w skórze byłej partnerki pana Kuby, nie chciałaby i nie życzę, ale często los bywa przewrotny... Swoje szczęście mogą państwo zachować dla siebie i nie trzeba się chwalić - napisała jedna z internautek, cytowana przez pudelek.pl.

Na ten komentarz Jakub Rzeźniczak postanowił ostro zareagować.

A gdzie byliście wszyscy, jak byliśmy niszczeni ostatni rok, dostawaliśmy setki wiadomości, groźby? Gdy były przekręcane fakty, gdy wypowiadali się ludzie, nic nie wiedząc o sytuacji? Gdzie byłem na skraju depresji? Gdy Paulina otrzymywała najgorsze obelgi, gdy niczemu nie była winna? Gdzie byli wszyscy prawi? - napisał piłkarz.

Z kolei inna internautka zarzuciła Rzeźniczakowi zdradę. Napisała, że „polski naród nienawidzi mężczyzn, którzy rzucają partnerki dla innych kobiet”. Tego komentarza piłkarz również nie pozostawił bez odpowiedzi.

Nie rzuciłem Magdy dla innej kobiety. Kolejne powielane kłamstwa - napisał.

Wywiad Magdaleny Stępień

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień rozstali się tuż przed narodzinami syna. Była modelka po narodzinach Oliwiera udzieliła długiego i szczerego wywiadu portalowi Plejada. Przyznała w nim, że do końca wierzyła w uratowanie związku z Rzeźniczakiem i zarzucała Paulinie Nowickiej, że to przez nią się to nie udało.

Jest mi przykro, że kobieta kobiecie potrafi zrobić takie świństwo. Ja bym nie mogła spać, wiedząc, że podczas gdy ja spędzam czas z mężczyzną, matka jego dziecka leży z noworodkiem sama w domu w czasie połogu. (...) Naprawdę miałam nadzieję, że się zejdziemy. Wierzyłam w to do końca. Wierzyłam, że narodziny Oliwiera wszystko zmienią. Wierzyłam, że naprawimy nasze relacje dla naszego syna. Ale on woli być z nią niż z nami - mówiła.

Jakub Rzeźniczak wcześniej był mężem Edyty Zając. Ich związek rozpadł się, gdy na jaw wyszedł jego romans z prawniczką Eweliną oraz fakt, że doczekał się z nią córki.

