Narzeczona Jakuba Rzeźniczaka zabrała głos ws. tatuażu. „Nikt z Was nie wie, co oznacza”

Magdalena Stępień, była partnerka piłkarza, w czwartek 29 września dodała na swój Instagram pierwszy wpis po śmierci ich wspólnego dziecka Oliwiera. Dzień wcześniej Jakub Rzeźniczak pochwalił się nowymi tatuażami, które postanowił sobie zrobić wspólnie ze swoją obecną narzeczoną Pauliną Nowicką. Zdecydowali się na delikatny wzór kwiatu z dopiskiem „always”. „Nasz… drugi wspólny tatuaż” – oznajmiła kobieta pod nagraniem.

Hejt w sieci po wspólnych tatuażach Nowickiej i Rzeźniczaka

W komentarzach pod wideo, na którym widać szczęśliwą parę robiącą sobie wspólne tatuaże wybuchło oburzenie. We wpisach nie brakuje zarzutów, że ojciec zmarłego Oliwiera powinien uczcić jego pamięć. „Chłopie, zamiast wytatuować imię zmarłego syna... robisz sobie denny kwiatek? Jesteś żałosny, pokazywałeś już to wcześniej, a teraz to udowodniłeś”; „Wolałabym zrobić tatuaż czczący pamięć syna, a nie kwiatek” – możemy przeczytać pod postem.

Paulina Nowicka odpowiada na zarzuty

Teraz na oskarżenia obserwujących ich życie na Instagramie, postanowiła odpowiedzieć narzeczona piłkarza. Na InstaStories dodała krótki wpis o treści: „Nikt z Was nie wie, co oznacza ten tatuaż, więc bardzo proszę o spokój. To, że nie dzielimy się w internecie smutkiem, nie znaczy, że go w naszym życiu nie ma”.

Czytaj też:

Magdalena Stępień pierwszy raz po śmierci syna zabrała głos. „Czuję pustkę”