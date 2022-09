Franciszek Pieczka do końca pracował. Jego syn pokazał zdjęcia z planu

Wciąż trudno uwierzyć w to, że Franciszek Pieczka zmarł. Polacy uwielbiają go za role Gustlika Jelenia w serialu „Czterej pancerni i pies”, Stanisława Japycza w „Ranczo”, Matisa w „Żywocie Mateusza” czy Taga w „Austerii”. W swojej karierze zagrał w ponad 100 filmach – zarówno polskich jak i zagranicznych. Kochał swoją pracę, a widownia kochała oglądać go na ekranie.

Ostatni film Franciszka Pieczki

Ostatnim filmem, który zadebiutował w polskich kinach i w którym zagrał Franciszek Pieczka był tytuł „Syn Królowej Śniegu” w reżyserii Roberta Wichrowskiego z 2017 roku. Aktor opowiadał wtedy, że tematyka tego obrazu bardzo go zafrapowała, w związku z dzisiejszymi czasami. – Panuje szaleńczy egoizm, egoizm życia za wszelką cenę – stwierdził.

Pieczka pracował jednak do samego końca. Zaledwie na trzy tygodnie przed śmiercią aktora, jego syn Piotr Pieczka zamieścił na swoim Facebooku zdjęcia z planu filmowego, na których przedstawił swojego ojca. Obejrzycie je w naszej galerii.

Pogrzeb Franciszka Pieczki

Rodzina aktora zawiadomiła, że Franciszek Pieczka pogrzeb aktora odbędzie się w czwartek 29 września o godzinie 12:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie Falenicy. „Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Aleksandrowie” – czytamy.

Czytaj też:

Nie żyje Robert Cormier. Aktor znany z produkcji Netfliksa miał 33 lata