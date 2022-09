Oto piękna córka Jana Borysewicza. Co wiemy o 25-latce?

25-letnia Alicja Borysewicz jest córką Jana Borysewicza z jego drugiego małżeństwa z Patrycją Sinkowską. Kobieta chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 2,5 tys. osób. Z jej strony internetowej dowiadujemy się, że zajmuje się fotografią, sztuką i projektowaniem, a jej pasją jest gotowanie. Jak pisze, do Włoch przeprowadziła się w 2004 roku. Przez lata mieszkała w Abruzji, a w 2017 roku przeniosła się do Bolonii.

Starsza córka Jana Borysewicza

Przypomnijmy, Jan Borysewicz z pierwszego małżeństwa z Danutą Borysewicz ma córkę Joannę. W wywiadzie z Marcinem Prokopem opowiadał o tym, jaki ma z nią kontakt. Artysta przyznał, że nie wychowywał swojej córki Joanny, o której głośno było w 2013 roku, gdy skazana została na 2 lata więzienia za sutenerstwo pod szyldem agencji modelek.

– Ja jej nie wychowywałem, nie kształtowałem jej systemu wartości. Poza tym, z tego, co wiem, to nie była tylko jej sprawa, ale też sprawa jej matki. Trudno mi to jakkolwiek komentować, bo nie znam szczegółów, nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Podobnie jak wtedy, gdy Aśka pokazała się naga w "Playboyu" i zadzwonił do mnie jeden z dziennikarzy, pytając, co ja na to? Powiedziałem, że moja córka ma skończone osiemnaście lat i własne życie, więc nic mi do tego. (...) Mogę jedynie powiedzieć, że gdy do mnie zadzwoniła, że jest jakaś historia z prokuratorem, to ja jej pomagałem, żeby nie miała jeszcze większych problemów – stwierdził.

