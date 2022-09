Wiemy, czy Karolina Pisarek wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”!

W środę 31 Karolina Pisarek ogłosiła, że jedzie do szpitala z powodu silnego bólu głowy, przez który nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Przyznała, że jest to już szósty dzień takich objawów i nie jest to migrena, dodając, że nie pomagają nawet silne leki przeciwbólowe. W czwartek 1 września menadżerka modelki w wydanym oświadczeniu oznajmiła, że „pojawiło się podejrzenie guza” u Pisarek. Kolejnego dnia Roger Salla, mąż modelki, podał, że nie jest ona w stanie chodzić i wciąż nie mają diagnozy.

Karolina Pisarek ujawniła co jej jest

W niedzielę 4 września celebrytka zdradziła, jak diagnozę usłyszała. – Diagnoza, jaka została mi przedstawiona dzisiaj to powiększona przysadka mózgowa z torbielą i kwalifikuje się to do operacji. Doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem, to nie jest rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, ale można to złagodzić tabletkami. Przez ostatnie dni nie było mi łatwo – podkreśliła modelka.

Co z „Tańcem z Gwiazdami”?

Z powodów zdrowotnych jej udział w „Tańcu z Gwiazdami” stanął pod znakiem zapytania. Pisarek nie ukrywała, że zrobi wszystko, by pojawić się na parkiecie. Przyznała, że występ w show jest dla niej spełnieniem marzeń. Otrzymała jednak od produkcji ultimatum. – Jutro jest transmisja na żywo, a ja nie byłam na żadnym treningu. Tylko na jednym we wtorek, jak głowa mnie bardzo bolała. Mam wóz albo przewóz. Albo pojawię się w odcinku lub nie będzie mnie w ogóle w programie. Postaram się być. Wierzę, że będzie tylko lepiej. Na pewno nasza choreografia z Michałem zostanie zmieniona. Zapewne decyzja zostanie podjęta na ostatnią chwilę. Życzcie mi zdrowia, żebym była dalej w programie – podkreśliła influencerka. Dodała również, że postara się wyjść na parkiet, chociażby miała tam pobyć tylko przez trzy minuty.

Teraz głos zabrała osoba związana z programem „Taniec z Gwiazdami”. Anonimowe źródło w rozmowie z Pudelkiem potwierdziło, że Karolina Pisarek zatańczy uproszczony układ. – Choreografia będzie zawierała sporo momentów, w których Karolina siedzi na kanapie. Show tym razem będzie robił partnerujący jej Michał – powiedziała osoba z produkcji.

Czytaj też:

