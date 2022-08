Krzysztof Rutkowski bez wątpienia jest jedną z najciekawszych postaci najnowszej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Nie jest jednak tajemnicą, że najpopularniejszy polski detektyw ma wielką słabość do kobiet. Jego trenerka tańca z show Sylwia Madejska zaprzeczyła, że może dojść między nimi do czegoś więcej. – Zawiodę Was, nie będzie żadnego romansu. Poznałam jego żonę, Maję. To był bardzo fajny krok, żeby ona czuła się swobodnie i ja. Im dalej w las, tym mamy lepszy kontakt – zaznaczyła.

Żona Rutkowskiego zasłabła zapytana o zdrady męża

Mimo wszystko temat wielkiej sympatii Krzysztofa Rutkowskiego do płci przeciwnej ciągle powraca. Po premierowym odcinku jego żona Maja Rutkowski została zapytana przez reportera Pudelka o to, jak radzi sobie z niewiernością męża. Celebrytka była zaskakująco szczera. Jak wyznała, to alkohol sprawia, że Rutkowskiemu puszczają hamulce. – To było bardzo trudne. Krzysztof mnie błagał, abym nie chciała do tego wracać. Ja mówiłam: Krzysztof, jak z tego nie zrezygnujesz, będzie tragedia. Bo kiedy Krzysztof jest trzeźwy, to ja się nie martwię. Kiedy jest piwo, drink, to jest innym człowiekiem. Traci kontrolę – powiedziała Maja Rutkowski. Partnerka detektywa postawiła mu ultimatum. – Powiedziałam mu kilka miesięcy temu, że nie ma piwa, nie ma drinka, jak coś, to klamka jest po drugiej stronie drzwi, bo ja już na pewno nie będę tak żyła – podkreśliła.

Jednak rozmowa o niewierności męża sprawiła, że Maja Rutkowski niemal zemdlała. Kobiecie zrobiło się słabo i musiała usiąść. Wywiad został przerwany w połowie. Kiedy wróciły jej siły, kontynuowała rozmowę. Podkreśliła też, że był czas, kiedy konkurowała z mężem w sferze zawodowej. – Był taki okres, że ja konkurowałam z Krzysztofem, bardzo dużo pracowałam. Przez 7-8 lat nie byliśmy nigdy na wakacjach i ja z dziećmi wtedy wyjechałam. Krzysztof – może będzie miał pretensje, ale myślę, że trzeba o tym mówić otwarcie – mówi, że „nie ma problemu z alkoholem, ale ma problem z towarzystwem”. Codziennie ma jakieś sukcesy, potem jest drink, 2-3 piwa, wracał do domu o 3-4 nad ranem. Ja mówiłam: Krzysztof, to nie może tak być. Mnie nie było w domu po miesiąc, po dwa... Krzysztof nie był tą samą osobą. Stało się to, co się stało, ale najważniejsze, żeby wyciągać wnioski – słyszymy.

Na koniec Maja Rutkowski powiedziała, że kluczem do wybaczenia i dalszego życia razem jest „miłosierdzie”.

