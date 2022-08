„Taniec z Gwiazdami”. Partnerka Krzysztofa Rutkowskiego zdradziła, jak radzi sobie na parkiecie

Dzisiaj na antenie Polsatu pierwszy odcinek show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Tym samym rozpocznie się 13. edycja programu. Sezon budzi naprawdę duże emocje. Nie tylko za sprawą gwiazd, ale także ze względu na pierwszą w historii jednopłciową parę. Celebryci trenują już od miesiąca. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany dzisiaj 29 sierpnia o godzinie 20.05.

Jedną z najciekawszych tworzy Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska. Najpopularniejszy detektyw w kraju taneczne szlify zdobywa pod czujnym okiem tancerki znanej widzom Polsatu także z programu „Love Island wyspa miłości”. Madeńska znana jest widzom z 11. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, wówczas tańczyła z Mikołajem Jędruszczakiem.

Sylwia Madejska o Krzysztofie Rutkowskim

Sylwia Madejska w rozmowie z Pudelkiem opowiedziała nieco o szczegółach współpracy z najpopularniejszym detektywem. Nie jest tajemnicą, że Rutkowski ma słabość do kobiet. Tancerka jednak zaprzeczyła, że może dojść między nimi do czegoś więcej. – Zawiodę Was, nie będzie żadnego romansu. Poznałam jego żonę, Maję. To był bardzo fajny krok, żeby ona czuła się swobodnie i ja. Im dalej w las, tym mamy lepszy kontakt – zaznaczyła.

Celebrytka powiedziała też, że ma dobry kontakt z Rutkowskim, co ułatwia treningi. Nie zabrakło również szczerej oceny jego umiejętności. – Tanecznie na początku było trudno. Widać, że nie miał nigdy do czynienia z tańcem, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. (..) Nie będzie z niego profesjonalnego tancerza, ale widzę jego zaangażowanie. Przychodzi na salę z chęcią. Dzięki "Tańcowi z Gwiazdami" zobaczymy Krzysztofa w innej odsłonie – podkreśliła.

