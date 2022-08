Katarzyna Sokołowska pochwaliła się zdjęciem synka. Dodała sentymentalny opis

Katarzyna Sokołowska znana jest w Polsce szerokiej publiczności głównie z tego, że jest jedną z jurorek w programie „Top Model” na antenie TVN. 49-latka podzieliła się informacją o tym, że zostanie mamą w kwietniu tego roku. Dziecko przyszło na świat w lipcu, a Sokołowska pokazała zdjęcie jego stópek na Instagramie, co wywołało lawinę komentarzy z gratulacjami. Mimo że nie ukrywała informacji o ciąży, to nie chwaliła się wieloma szczegółami. Nawet imię dziecka przez dłuższy czas było nieznane. Dopiero kolega z programu gwiazdy Marcin Szyszka zdradził, jak chłopiec ma na imię. Podczas konferencji prasowej TVN Tyszka zapytany został przez reporterkę Jastrząb Post, czy podoba mu się imię, które nadała Sokołowska swojemu dziecku. Powiedział, że imię bardzo mu się podoba i jest słodkie, po czym zdradził, że maluch nazywa się Iwo Lew.

– Ja uważam, że powinien mieć na imię Tysio, ale to będzie na trzecie. Na drugie ma Lew. Iwo Lew. Iwo Lew Tysio brzmiałoby dobrze, bo ostatecznie ten synek i tak się nasłuchał mojego gadania na co dzień, i na pewno, jak mnie usłyszy po raz pierwszy, to od razu będzie wiedział, że to wujek Tysio – żartował.

Katarzyna Sokołowska publikuje zdjęcie synka

Teraz celebrytka pochwaliła się zdjęciem synka, ponieważ skończył miesiąc. Katarzyna Sokołowska umieściła na swoim Instagramie fotografie, na którym możemy zobaczyć stópki bobasa i chłopca ubranego w szare śpioszki. Na serii zdjęć widać też jak maluch trzyma celebrytkę za palec oraz leży na ręce gwiazdy ubranej w dres. Nie brakuje też zbliżeń na małe nóżki. Sokołowska oznaczyła zdjęcia kilkoma hasztagami. Były to m.in. „kartka z kalendarza”, „rodzina” czy „szczęście”. „1 miesiąc” – czytamy w poście, do którego jurorka „Top Model” dołączyła emotikonę niebieskiego serduszka.

instagramCzytaj też:

Qczaj zdradził, że jego mama jest chora. Opublikował osobisty wpis