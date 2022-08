Qczaj zdradził, że jego mama jest chora. Opublikował osobisty wpis

Qczaj rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, a przede wszystkim uczuciowym. Mimo że przełom nastąpił po szczerym poście, to trener personalny nie chwali się swoimi partnerami. Kilka lat temu w długim i szczerym wpisie opowiedział historię swojego dzieciństwa. Przyznał, że w młodości był molestowany i gwałcony przez pedofila. Post wywołał spore zaskoczenie i odbił się szerokim echem. Sprawił również, że trenera personalnego zaczęli wspierać przyjaciele i znajomi z show-biznesu. Gwiazdy gratulowały mu odwagi. Daniel Kuczaj wyznał, że w wiadomościach prywatnych również dostawał słowa otuchy. Niedawno trener pochwalił się swoim partnerem. Celebryta pokazał z nim nagranie. To znany choreograf Tomasz Nakielski.

Qczaj zdradził, że jego mama jest chora

Niestety teraz Qczaj podzielił się z fanami dużo gorszą wiadomością. Trener wyznał, że jego mama choruje na raka. Opublikował szczery wpis. „Mama. Pierwsza myśl, z którą się budzę. Ostatnia myśl, która towarzyszy mi gdy zamykam oczy. Śpię niespokojnie, budząc się wcześnie. Otwieram oczy i leżę tak przez chwilę, by dotarło do mnie czy to oby nie był sen… Moja Mama jest chora. Moja Mama ma nowotwór, raka, »dziada« – jak go sama nazwała” – czytamy. Następnie celebryta opisał jak sobie radzi. „Ja zawsze sobie sam ze wszystkim radziłem. Wesoło, pozytywna energia to do ludzi… dzielić się ile fabryka dała. Gdy smutno to uciec w samotność, destrukcję, dół. Tak było kiedyś, ale już nie jest” – dodał.

Gwiazdor podziękował też fanom za wsparcie. „Łamiącym się głosem, przez zaciśnięte gardło tym razem to ja dziękuję Wam za wsparcie! Jesteście Kochane. Jesteście Kochani. Dziękuję Wam za to dobro, którego po moich story dostałem od Was niezliczone ilości. Wzrusza mnie to bardzo” – podkreślił. Qczaj dodał też, że prosi o modlitwę. „Moja mama żyje i żyć będzie, a was kochani proszę o modlitwę, afirmacje, magiczne bębenki, tańce do księżyca… wszystko w cokolwiek wierzycie” – podkreślił. Wyznał też, że jest pełny wiary, że jego rodzicielka wyjdzie z choroby. „Mama pokona dziada! Znając Jej charakter (po kimś odziedziczyłem tę siłę) 7, bo tyle centymetrów ma dziad nie będzie jego szczęśliwą liczbą” – zakończył wpis.

