Film o Annie Przybylskiej. Andrzej Piaseczny pokazał plakat

W tym roku minie osiem lat od śmierci Anny Przybylskiej. Polska aktorka i fotomodelka miała raka – zmarła 5 października 2014 roku w wieku 36 lat. Szerokie grono fanów pokochało ją za role w takich produkcjach jak „Złotopolscy”, „Daleko od noszy”, „39 i pół”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Niania”, „Sezon na leszcza” czy „Lokatorzy”. Po tym, jak rozwiodła się z tenisistą Dominikiem Zygrą w 2001 roku, była w związku z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem. Para ma córkę Oliwię i dwóch synów: Szymona i Jana.

Kiedy rodzina zmarłej aktorki potwierdziła, że powstanie film dokumentalny o jej życiu fani zaczęli oczekiwać z wielką niecierpliwością. Informacje o produkcji pojawiły się na początku roku. Wówczas do sieci trafił pierwszy zwiastun. Twórcami dokumentu są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski, odpowiedzialni m.in. za filmy o Krzysztofie Krawczyku i Maryli Rodowicz, emitowane na antenie TVP. Jak zdradził Jarosław Bieniuk, twórcy czekali aż sześć lat, aż rodzina zaakceptuje ten pomysł.

Piasek pokazał plakat do filmu o Annie Przybylskiej

Wiadomo już, że w filmie o Annie Przybylskiej opowie jej wieloletni partner, ale też najstarsza córka – Oliwia Bieniuk. Na początku lipca do sieci trafiły nazwiska kolejnych osób, które wspominają aktorkę przed kamerą. Na udostępnionych fragmentach filmów możemy zobaczyć Cezarego Pazurę, Michała Żebrowskiego i Jana Englerta. Wspomnieniami o Annie Przybylskiej z widzami podzielą się także Paweł Małaszyński, Paweł Wawrzecki i Szymon Bobrowski.

Wystąpi także przyjaciółka zmarłej aktorki – Katarzyna Bujawiecz oraz Andrzej Piaseczny. Wokalista na swoim Instagramie właśnie pochwalił się plakatem do filmu. „Ankaaaaa?! No i co ja Ci mam powiedzieć, czego byś już nie wiedziała? Może to, że wszyscy nosimy Cię w serduszkach? Ale przecież to też już wiesz. Ten film jest bardziej do Ciebie niż o Tobie. Dlatego…. Pamiętaj o nas tak samo jak my pamiętamy o Tobie. Do zobaczenia, tak?” – czytamy.

