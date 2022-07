Film o Annie Przybylskiej. Pojawiły się pierwsze nazwiska z obsady

W tym roku minie osiem lat od śmierci Anny Przybylskiej. Polska aktorka i fotomodelka miała raka – zmarła 5 października 2014 roku w wieku 36 lat. Szerokie grono fanów pokochało ją za role w takich produkcjach jak „Złotopolscy”, „Daleko od noszy”, „39 i pół”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Niania”, „Sezon na leszcza” czy „Lokatorzy”. Po tym, jak rozwiodła się z tenisistą Dominikiem Zygrą w 2001 roku, była w związku z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem. Para ma córkę Oliwię i dwóch synów: Szymona i Jana.

Informacje o filmie na temat życia Anny Przybylskiej pojawiły się na początku roku. Wówczas do sieci trafił pierwszy zwiastun. Twórcami dokumentu są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski, odpowiedzialni m.in. za filmy o Krzysztofie Krawczyku i Maryli Rodowicz, emitowane na antenie TVP. Jak zdradził Jarosław Bieniuk, twórcy czekali aż sześć lat, aż rodzina zaakceptuje ten pomysł.

Jak wynika z opisu twórców, produkcja prawdopodobnie będzie mieć premierę 5 października 2022. Zdjęcia trwają, a jakiś czas temu partner zmarłej aktorki zdradził, że film powstaje także w domu rodzinnym Anny Przybylskiej, gdzie zmarła. Piłkarz fotografię podpisał jednym słowem „Ania” i dołączył emotikonę kamery.

O pracy nad filmem opowiedziała nieco w rozmowie z „Faktem” Oliwia Bieniuk, córka zmarłej aktorki. – Każdy członek rodziny bierze udział w dokumencie o mojej mamie oraz przyjaciele najbliżsi mamy. Ja również. To było dla mnie duże przeżycie. Nie mogę zdradzić szczegółów, co się znajdzie w filmie, ale jeśli chodzi o mój wywiad i odczucia z nim związane to na początku się stresowałam. To jednak intymny temat, na który można rozmawiać z przyjaciółką. Przed kamerami jest to trudniejsze. To ciężki temat – przyznała.

Pojawiły się pierwsze nazwiska z obsady

Teraz poznaliśmy kolejne nazwiska z obsady. Na udostępnionych fragmentach filmów możemy zobaczyć Cezarego Pazurę, Michała Żebrowskiego i Jana Englerta. Wspomnieniami o Annie Przybylskiej z widzami podzielą się także Paweł Małaszyński, Paweł Wawrzecki i Szymon Bobrowski. Wystąpi także przyjaciółka zmarłej aktorki – Katarzyna Bujawiecz oraz Andrzej Piaseczny. Jakiś czas temu o swoim udziale w filmie na Instagramie napisała Anna Dereszowska.

