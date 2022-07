Julia Kuczyńska odpowiada czy powrót do Sebastiana Fabijańskiego jest możliwy

Sebastian Fabijański udzielił obszernego wywiadu, w którym opowiedział o swoich stosunkach z byłą partnerką Julią Kuczyńską, spotkaniu z Rafalalą i domniemanym szantażu. Przypomnijmy, w marcu 2022 roku Rafalala zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie aktora. Fabijański sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła. Następnie Fabijański wyznał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że od jakiegoś czasu jest szantażowany. W rozmowie z dziennikarzem Pudelka wyznał, że bał się, że kontrowersyjna celebrytka może mieć sekstaśmę z jego udziałem.

Sebastian Fabijański zdradził Julię Kuczyńską?

Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska rozstali się ponad trzy tygodnie temu. Jednak było to utrzymywane w tajemnicy. Dopiero kiedy do mediów przedostała się ta informacja, oboje wydali oświadczenia, w których potwierdzili koniec swojego związku. We wspomnianej rozmowie aktor przyznał, że „nie był fair” w stosunku do swojej partnerki i matki swojego syna.

Dziennikarz Pudelka wprost zapytał celebrytę, czy zdradził Julię Kuczyńską. – Miałem różne, bardzo różne myśli, emocje. Targały mną różne pomysły. Nie byłem fair wobec Julki i bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz. Bardzo jest mi z tego powodu przykro i wstyd. Nie chcę świrować na lowelasa, bo nigdy nie robiłem takich rzeczy, nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj zwariowałem, publicznie przepraszam Julię za to, że takie rzeczy się działy. Nie boję się prawdy na swój temat, nie chcę tego kisić w sobie. Ludzie zasługują na to, żeby odrzeć się z ochronnego pancerza. Jestem totalnie pogubionym gościem w wielu aspektach. Tak, jak powiedział Bukowski, ból i cierpienie sprzyjają tzw. twórczości artystycznej, gdybym miał sam sobie wybrać, to nigdy bym tego bólu i cierpienia nie wybrał, ale one same mnie znajdują, honoraria wciąż wpływają – powiedział szczerze.

Kuczyńska odpowiada czy powrót do Fabijańskiego jest możliwy

Teraz głos zabrała sama zainteresowana. Julia Kuczyńska opublikowała serię zdjęć w kostiumach kąpielowych. W komentarzach pojawiło się wiele głosów dotyczących jej relacji z Sebastianem Fabijańskim. Fani zostawiali słowa wsparcia, komplementy, ale też pytania, czy powrót do aktora jest możliwy. Jednemu z fanów Maffashion odpowiedziała. „NIE” – napisała krótko celebrytka.

