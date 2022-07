Naomi Campbell uhonorowana tytułem Doktora Honoris Causa. „Nigdy się nie poddawaj”

Uczelnie coraz chętniej nadają tytuły honorowe gwiazdom światowego formatu. Niedawno jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie Taylor Swift otrzymała doktorat z dziedziny sztuk pięknych na Uniwersytecie Nowojorskim. Teraz podobne wyróżnienie spotkało supermodelkę Naomi Campbell.

Naomi Campbell, mimo że jeszcze dopiero co pojawiła się na wybiegu podczas pokazu nowej kolekcje Balenciagi w Paryżu, to już w czwartek spotkał ją kolejny zaszczyt. Uniwersytet Sztuki Kreatywnej w Londynie docenił działania 52-latki w branży modowej. Z tej okazji postanowiono jej przyznać honorowy doktorat za zasługi właśnie w tej dziedzinie.

Naomi Campbell otrzymała honorowy doktorat

Supermodelka ubrana w tradycyjny strój oraz togę odebrała dokument z rąk rektora uczelni podczas oficjalnej ceremonii. Wygłosiła też przemówienie. – Nigdy nie pozwólcie nikomu wpływać na to, jak się czujecie oraz zmieniać obranego przez was kursu i tego, czego wy dla siebie chcecie – zaczęła. Podczas przemówienia Naomi Campbell nie ukrywała łez. Nigdy się nie poddawajcie – podkreśliła. W swojej wypowiedzi opowiedziała też o silnych kobietach, które ją wychowały: mamie, babcie i siostrach. Naomi Campbell podczas uroczystości towarzyszyła mama, z którą chętnie pozowała do zdjęć.

Na oficjalnym wręczeniu honorowego tytułu się jednak nie skończyło. Wieczorem Naomi Campbell zorganizowała huczną imprezę w londyńskim hotelu The Twenty Two. Towarzyszyło jej wiele znanych osób w tym: P. Diddy, Riccardo Tisci czy Winnie Harlow. Relację z wydarzenia mogliśmy śledzić na InstaStories. Nie zabrakło gratulacji i tortu ze świeczkami. Supermodelka na tę okoliczność zmieniła stylizację. Na imprezie pojawiła się w ciemnych okularach i skórzanym ubraniu.

