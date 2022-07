„Taniec z Gwiazdami”. Magda Mołek zdradziła czy wystąpi w programie

Nie ustają plotki, kogo zobaczymy w najnowszej edycji kochanego przez Polaków show „Taniec z Gwiazdami”. Za potwierdzonych uczestników uważa się detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, Maję Włoszczowską czy Łukasza Płoszajskiego. Ku zaskoczeniu wszystkich, pierwszy raz w programie wystąpi jednopłciowa para. Jacek Jelonek w „Tańcu z gwiazdami” zatańczy z mężczyzną, z którym tym samym stworzy pierwszy w historii polskiej edycji duet męsko-męski.

Mimo że coraz więcej pisze się o wystąpieniu w programie Małgorzaty Rozenek-Majdan, a co za tym idzie zerwanie wieloletniej współpracy z TVN, to informacja nie jest jeszcze potwierdzona. Jednak media już informują o tym, że za każdy odcinek żona Radosława Majdana otrzyma 35 tysięcy złotych.

Magda Mołek wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”?

Do tej pory nie wiadomo było czy w programie pojawi się Magda Mołek, chociaż media już rozpisywały się o stawce, jaką miałaby otrzymać za każdy odcinek. Jak swojego czasu informowała Plejada, pieniądze były wyjątkowo małe. – Zgodziła się na niskie stawki w „Tańcu z gwiazdami”, bo liczy na własny program w Polsacie. Zaledwie 10 tys. zł za odcinek. Kiedyś w TVN proponowali jej 15 tys. zł i odmawiała – twierdził informator.

Magda Mołek komentuje plotki o powrocie do telewizji

Teraz głos zabrała główna zainteresowana. Na swoim Instagramie Magda Mołek odniosła się do plotek. „Ze wszystkich skarbów świata cenię sobie prawdę, wolność i życie w zgodzie ze sobą. Tu nie ma plotek, przecieków i insynuacji. Nie lubię nagłego wiatru, który sypie piaskiem w oczy. Wolę spokojniejszy, ale zawsze ten, co dmucha w moje skrzydła” – zaczęła poetycko dziennikarka. Skomentowała także swoją sytuację finansową. „Mój kanał na YouTubie rozwija się stabilnie. Dbam o moich współpracowników i o finanse. Tysiące waszych komentarzy, setki wiadomości prywatnych i liczba wyświetleń filmów są dla mnie największym dowodem na to, że warto i nieustająco Wam za to dziękuję” – czytamy.

Magda Mołek w swoim szczerym wpisie nawiązała także do tego, czego szuka w życiu. „Zamiast posad w telewizji, szukam w życiu pomysłów na rozwój, powodów do radości i spokoju ducha. Odpowiadając na Wasze pytania, czy zobaczycie mnie w tv: Nie” – dodała. Na koniec nawiązała do tanecznego charakteru show. „Życzę Wam siły i pewności istnienia, która sprawia, ze w życiu tańczycie tak, jakby nikt nie patrzył, ale nigdy tak, jak Wam ktoś zagra” – podsumowała.

