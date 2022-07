Maffashion i Sebastian Fabijański dość długo utrzymywali swoją relację w tajemnicy. Związek potwierdzili krótko przed narodzinami ich syna Bastiana. Mimo to rzadko pokazywali się wspólnie na ściankach, co powodowało wiele plotek i doniesień o trwałości ich relacji.

Ostatnio jednak Fabijański w wywiadach nie ukrywał, że w jego związku z Julią Kuczyńską po narodzinach dziecka wiele się zmieniło. Padły słowa, z których wynika, że aktor czuł się „tym trzecim”. Kuczyńska natomiast nie ukrywała, że tęskni za spontanicznością, która towarzyszyła jej przed urodzeniem syna.

W ratowaniu związku nie pomógł skandal, który Fabijański wywołał „projektem artystycznym” z udziałem kontrowersyjnej persony Rafalali. Przypomnijmy, w marcu 2022 roku Rafalala zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie aktora. Artysta sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła.

Następnie Sebastian Fabijański wyznał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że od jakiegoś czasu jest szantażowany. „W temacie projektu artystycznego, o którym czasem pytacie... Nie wydarzy się, nie była to też promocja filmu »Inni ludzie«. Prawda na temat tej sytuacji jest taka (jak wielu się domyślało), że byłem i jestem nadal szantażowany i zastraszany” – poinformował. Zachęcił też do kontaktu, jeśli jeszcze ktoś jest szantażowany przez „tego człowieka”.

We wspomnianym oświadczeniu aktor wspomniał też o matce swojego dziecka. „Proszę też wszystkich o zaprzestanie pisania tych szyderczych i obrzydliwych komentarzy pod adresem Julii Kuczyńskiej. Ona z tym nie ma nic wspólnego, a o sytuacji między nami też w swoim czasie osobno poinformujemy” – zapewnił.

Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się?

Z medialnych doniesień wynika, że związek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego przeszedł do historii. O sprawie informuje Pudelek i powołuje się na źródło. – Związek Julii i Sebastiana nie układał się od długich miesięcy. Próbowali terapii, ale nie przyniosło to skutku – zdradził informator portalu. Jak czytamy, jednym z powodów miały być zmiany, które zaszły w życiu pary po pojawieniu się na świecie małego Bastka. – Julka zaczęła się od niego dystansować zaraz po narodzinach dziecka. Fabijański poczuł się odtrącony i miał świadomość, że zupełnie do siebie nie pasują – zdradziło źródło.

Sebastian Fabijański miał odreagowywać niełatwą sytuację w domu podczas imprez. – Sebastian próbował odreagować trudną sytuację imprezowaniem. Efektem była sytuacja z Rafalalą, u której Sebastian wylądował po imprezie. Podobno stało się to pod wpływem środków odurzających – powiedziała osoba z otoczenia Fabijańskiego i Kuczyńskiej.

