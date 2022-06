Edyta Górniak odnosi się do burzy wokół jej słów o biorobotach, hybrydach i reptilianach

XIX Zlot Wolnych Ludzi pod hasłem „Harmonia Kosmosu 2022” odbywał się w Torzymie koło Słubic. Z rozpiski wydarzeń podczas zlotu na sobotę 25 czerwca wynika, że Edyta Górniak występowała tego dnia na scenie „Jowisz” o godzinie 18:00, a już godzinę po niej swoje przemówienie wygłaszał Jerzy Zięba.

Górniak na początku „pokłoniła się duszom” zgromadzonych, a potem przekonywała, że Bóg nie jest człowiekiem, a każdy z nas pochodzi z tego samego źródła. – Chciałabym, żebyśmy tak prawdziwie, z serca, podziękowali Matriksowi, dlatego, że dzięki niemu możemy przypomnieć sobie wartości i zapragnąć najmocniej w świecie prawdy i życia w tej prawdzie. Potrzebowaliśmy takiego wstrząsu i kopniaka, i dziękujemy im za to – powiedziała.

Celebrytka stwierdziła następnie, że jeżeli wierzyć statystykom, mniej więcej 51 proc. na całym świecie jest biorobotów, hybryd, reptilian. – Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia – przekonywała.

Burza po słowach Edyty Górniak, które padły na Zlocie Wolnych Ludzi

Jak można się domyślić – słowa divy polskiej sceny muzycznej wywołały burzę. Wiele gwiazd odniosło się do sprawy, ale także m.in. ks. Jerzy Koplewski, który skomentował wypowiedź o tym, że nie każdy ma duszę. - Przecież to są czyste głupoty. Każdy człowiek składa się z duszy i ciała – wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała, no proste jak drut. Jak można powiedzieć, że ktoś nie ma duszy? Jak nie ma duszy i ma samo ciało, to znaczy, że jest w grobie – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Edyta Górniak odnosi się do swoich słów biorobotach, hybrydach i reptilianach

Teraz głos zabrała Edyta Górniak. Wokalistka w obszernym poście uparcie tłumaczyła, co miała na myśli. „Nawet jeśli na razie to mniejszość populacji jest gotowa na poszerzenie swojej wiedzy i percepcji w zakresie wszelkim, a nie tylko pozostanie w ramach wyznaczonych i narzuconych przez edukację szkolną – proces i tak już ruszył i nic tego nie zatrzyma” – podkreśliła.

Górniak odniosła się też do słow ks. Koplewskiego. „Z całą pewnością muszę potwierdzić, iż niestety nie każda istota, która wygląda jak człowiek ma duszę. Temat ten jest ukrywany w historii i jest mocno złożony, więc dla rozpoznania jego najprostszego fragmentu stawiam pytanie: skąd wzięło się określenie uznane przez Kościół i używane w kazaniach jako pouczenie i przestroga – »Zaprzedałeś Duszę diabłu«?” – czytamy na profilu. Jako przykład podała „posługę księży egzorcystów”, którzy pomagają w „odzyskiwaniu straconej duszy w człowieku”.

Następnie Edyta Górniak napisała, że jeśli tylko duchowny napisze jej wyjaśnienie, a ona się z nim zgodzi, to przyzna mu rację. Nie zabrakło też wątku uproszczenia teorii o ciele i duszy. „Nie mogę utożsamić się z księdzem także w zakresie wypowiedzi, że człowiek to tylko ciało i dusza. To zbyt maksymalne uproszczenie. To tak jakby powiedzieć, że chleb to tylko woda, mąka i droższe. Nie powstałby, jednak gdyby nie był poddany procesowi. Człowiek, to istota także biologiczno – chemiczno – elektro – magnetyczna. Wielu, jak choćby ks. prof. Włodzimierz Sedlak potwierdził to wiele lat temu” – dodała na koniec.

