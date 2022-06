Ben Stiller przyleciał do Polski i spotkał się z uchodźcami. Opublikował post

Wielu aktorów i muzyków angażuje się w pomoc uchodźcom, którzy musieli uciekać z Ukrainy przed wojną. Od rosyjskiego ataku na Ukrainę minęły niemal cztery miesiące, ale gwiazdy dalej angażują się w pomoc.

Na początku maja do Lwowa wybrała się Angelina Jolie, która od lat zajmuje się działalnością charytatywną i jest i ambasadorka dobrej woli ONZ. W czasie pobytu w mieście aktorka odwiedziła w szpitalu dziecięcych pacjentów poszkodowanych wskutek ataku na dworzec w Kramatorsku oraz spotkała się z wolontariuszami na tamtejszym Dworcu Głównym.

Ben Stiller przyleciał do Polski

Teraz spotkaniem z ukraińskimi rodzinami jako ambasador dobrej woli Agencji ONZ ds. Uchodźców pochwalił się Ben Stiller. Gwiazdor przebywał w Rzeszowie. Spotkanie z uchodźcami i wolontariuszami w Medyce zrelacjonował na swoim koncie na Instagramie.

„Właśnie przyjechałem do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc w Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 90 procent to kobiety i dzieci” – zaczął Stiller. Następnie aktor wyjawił motywację swojej podróży. „Jestem tutaj, aby się uczyć, dzielić historiami, które ilustrują wpływ wojny na ludzi i wzmacniać solidarność” – podkreślił. Na koniec zaapelował do solidarności z Ukraińcami i dodał, że każdy z nas ma prawo szukać bezpieczeństwa i spokoju.

Wizyta Bena Stiller ma związek ze Światowym Dniem Uchodźcy, który przypada 20 czerwca.

