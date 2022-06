Tak wyglądały gwiazdy na imprezie Disney+ w Polsce. Kto wziął udział w wydarzeniu?

Od wtorku 14 czerwca w Polsce korzystać możemy z platformy Disney+. Subskrybenci będą mieli dostęp do seriali ze świata „Gwiezdnych Wojen”. Miejsce to jest też domem dla całej sagi „Skywalkerów”. Na fanów superbohaterów czekać będzie ponad 40 filmów Marvela. Dodatkowo użytkownicy będą mogli spędzić czas przy ponad 300 tytułach ze studia Disneya i Pixara. Filmy dokumentalne National Geographic, pojawią się też obok popularnych serii stacji.

Disney District Event, który odbył się w poniedziałek 13 czerwca w Warszawie z okazji startu platformy w Polsce, przyciągnął rzeszę gwiazd. W wydarzeniu brali udział między innymi Jan P. Matuszyński, Krzysztof Zalewski, Cleo, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Stankiewicz, Adam Zdrójkowski, Andrzej Wrona czy Rafał Zawierucha. Zdjęcia wszystkich znanych osób, które pojawiły się na niebieskim dywanie, obejrzycie w naszej galerii.

Jak działa Disney+

Subskrybenci Disney+ będą mogli korzystać z platformy na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, na każdym koncie będzie możliwość utworzenia aż siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

Za miesięczny dostęp do usługi streamingowej Disney+ zapłacimy w Polsce 28,99 zł. Jeśli jednak chcecie zaoszczędzić, serwis przewiduje wykupienie rocznego abonamentu w cenie 289,99 zł. Pozwoli to zaoszczędzić 57,89 zł, co przekłada się na dwa darmowe miesiące w skali roku.

O Disney+

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, „Gwiezdnych Wojen”, National Geographic oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa The Walt Disney Company, jest częścią Disney Media & Entertainment Distribution. Usługa oferuje kolekcję oryginalnych treści oferowanych na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, serii animowanych i live-action oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. A dzięki marce Star, oferuje także dostęp do najświeższych tytułów 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight i innych.

