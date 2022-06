Disney+ już w Polsce. Najlepsze historie Disneya, Pixara, Marvela w jednym miejscu!

Disney+ jest dostępny w Polsce od 14 czerwca. Na subskrybentów czeka wiele udogodnień, będą mogli korzystać z platformy na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, na każdym koncie będzie możliwość utworzenia aż siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

Filmy, seriale i programy na Disney+

Subskrybenci Disney+ będą mieli dostęp do seriali ze świata „Gwiezdnych Wojen” takich jak „Księga Boby Fetta" czy obu sezonów „The Mandalorian". Ponadto, Disney+ będzie domem dla całej sagi „Skywalkerów”, ze wszystkimi dziewięcioma epizodami „Gwiezdnych wojen” dostępnymi w jednym miejscu. Na fanów superbohaterów czekać będzie ponad 40 filmów Marvela, w tym nominowanych do Nagrody Akademii Oscarowej filmów „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", „Eternals", „Avengers: Koniec gry" i „Kapitan Marvel" oraz ponad 60 seriali z tego uniwersum, w tym „Moon Knight", „Loki" i „WandaVision". Dodatkowo użytkownicy będą mogli spędzić czas przy ponad 300 tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym całej serii „Toy Story", filmie „Co w duszy gra" i nominowanym do Nagrody Akademii filmie „Luca", oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii „Naszym magicznym Encanto” (Walt Disney Animation Studio) i „Cruelli” z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon. Dzięki dostępowi do biblioteki Disneya subskrybenci, obok uwielbianych klasyków, takich jak „Kopciuszek", „Zaplątani", „Księżniczka i żaba" czy „Mała syrenka" będą mieli dostęp do najnowszych hitów kinowych, takich jak „Raya i ostatni smok". W ofercie są również setki seriali, filmów krótkometrażowych i programów Disney Channel, w tym „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" oraz „Fineasz i Ferb".

Dokumenty, seriale i reality show

Filmy dokumentalne National Geographic, takie jak „Na ratunek: Misja w jaskini" (The Rescue) i „Free Solo", autorstwa nagrodzonych Oscarem reżyserów i producentów E. Chaia Vasarhelyia i Jimmy'ego China, pojawią się obok popularnych serii National Geographic, takich jak „Świat według Jeffa Goldbluma" („The World According To Jeff Goldblum”) i „Gordon Ramsay: Świat na talerzu".

W ramach ogólnorozrywkowych produkcji subskrybenci będą mogli również oglądać takie tytuły, jak popularny, oryginalny serial komediowy „Zbrodnie po sąsiedzku” („Only Murders in the Building”), seriale „Pam i Tommy" oraz „The Kardashians", a także wszystkie 33 sezony „Simpsonów” oraz wszystkie dotychczasowe sezony Grey’s Anatomy: Chirurdzy ", „9-1-1” i „Czarno to widzę" czy „Family Guy: Głowa rodziny”.

Disney+. Cena subskrypcji

Za miesięczny dostęp do usługi streamingowej Disney+ zapłacimy w Polsce 28,99 zł. Jeśli jednak chcecie zaoszczędzić, serwis przewiduje wykupienie rocznego abonamentu w cenie 289,99 zł. Pozwoli to zaoszczędzić 57,89 zł, co przekłada się na dwa darmowe miesiące w skali roku.

O Disney+

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, „Gwiezdnych Wojen”, National Geographic oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa The Walt Disney Company, jest częścią Disney Media & Entertainment Distribution. Usługa oferuje kolekcję oryginalnych treści oferowanych na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, serii animowanych i live-action oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. A dzięki marce Star, oferuje także dostęp do najświeższych tytułów 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight i innych.

