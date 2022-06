Anna Wendzikowska nazwała niskich mężczyzn nieatrakcyjnymi. Dostaje życzenia śmierci

Podczas jednego z odcinków „Dzień Dobry TVN” Anna Wendzikowska śmiało i odważnie wypowiedziała się na temat niskich mężczyzn. Pretekstem do tej oceny był Tom Cruise, który mierz 170 cm. Dziennikarka znana z poruszania tematyki filmowej oraz częstych wywiadów z aktorami i twórcami nawiązała do gwiazdora z okazji premiery „Top Gun: Maverick”. Anna Wendzikowska wyznała, że nie jest fanką Toma Cruise'a i że w ocenie gwiazdor jest „dziwny”. – Nie miałam okazji się z nim spotkać, dlatego że w momencie, kiedy ja zaczęłam robić wywiady, to on już trochę przestał ich udzielać. Rozmawia tylko na czerwonym dywanie, z dziennikarzami największych stacji. Ograniczył swoją działalność promocyjną. Dla mnie on dla mnie zawsze był trochę dziwny – odpowiedziała zapytana przez prowadzących czy jest jego fanką.

Celebrytka posunęła się jeszcze dalej w ocenie hollywoodzkiego gwiazdora. Na antenie stwierdziła, że niewysocy mężczyźni nie są atrakcyjni. – Nigdy nie uważałam, że jest szczególnie przystojny – podkreśliła. Wypowiedź wywołała medialną burzę. Do sprawy odniósł się m.in. Artur Barciś, który nie należy do wysokich.. „No i wyszło na to, że ze swoim 167 cm wzrostem nie jestem przystojny! Załamałem się” – napisał Barciś na Facebooku, dołączając do tego swoje zdjęcie.

Sprawę w jednym z wywiadów skomentowała też Agnieszka Woźniak-Starak, która prowadziła wspomniany program. – Zareagowałam, bo ja tak nie uważam. Myślę, że wzrost nie ma tutaj nic do rzeczy – powiedziała. W dalszej części wypowiedzi gwiazda wspomniała o swoim zmarłym mężu, który także nie należał wysokich.

Anna Wendzikowska dostaje życzenia śmierci

Teraz przyszedł czas na Annę Wendzikowską. W rozmowie z Plejadą dziennikarka zdradziła, że dostaje niepokojące wiadomości. – Trudno, żeby do mnie nie dotarły życzenia rychłej śmierci i inne inwektywy, które dostaję przez różne możliwe kanały komunikacji – wyznała. Następnie próbowała wytłumaczyć się z tego, co powiedziała na antenie. – Żeby była jasność: ja nie powiedziałam, że nie lubię niskich facetów, tym bardziej jestem zaskoczona skalą. Ewidentnie musiałam nastąpić na delikatny aspekt męskiego wyglądu. Szkoda, że panowie nie przejmują się tak naszym wyglądem, gdy różne niewybredne komentarze padają pod naszym adresem – podkreśliła Wendzikowska.

