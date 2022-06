Shakira zabrała Gerardowi Pique klucze? Sportowiec nie mógł dostać się do mieszkania

Rewelacje dotyczące rozpadu związku Shakiry i Gerarda Pique podał jako pierwszy dziennikarz „El Periodico” Emilio Pereza de Rozas. W podcaście „Mamarazzis”, którego odcinki publikowane są w każdą środę na Instagramie i Facebooku hiszpańskiej gazety, publicysta stwierdził, że gwiazda popu przyłapała obrońcę Barcelony na zdradzie. Do sytuacji tej miało dojść kilka tygodni temu, co doprowadziło ostatecznie do tego, że piłkarz wyprowadził się lub został wyrzucony z domu, w którym mieszkał ze swoją rodziną. Obecnie zajmować ma jeden ze swoich apartamentów, a nocą regularnie imprezować ze swoim znajomym z drużyny Riquim Puigem. Od czasu wyprowadzki Pique odwiedza kluby nocne takie jak Bling Bling i Patron w Barcelonie.

Dziennikarz „El Periodico” podał, że para najpewniej się rozstanie. – Shakira podjęła już decyzję o zakończeniu związku – powiedział i zacytował też anonimowe źródło z bliskiego kręgu pary: „Zdarzyło mu się to. Dlatego jest między nimi dystans. Być może nie zostało już nic do uratowania, ale ta (niewierność – red.) nie ma już miejsca”.

Z kim Pique zdradził Shakirę?

Chwilę później media dotarły do kobiety, z którą podobno sportowiec zdradził wokalistkę. Nową sympatią piłkarza ma być młoda studentka. „To młodsza dziewczyna, po dwudziestce. Studiuje i pracuje jako hostessa. Pojawienie się jej w życiu Gerarda doprowadziło do tego, że Shakira i Pique są teraz w separacji” – podaje "El Periodico". Informator podkreślił też, że w szkole synów Gerarda Pique i Shakiry para nie daje nic po sobie poznać.

Teraz okazało się, że sportowiec może już nie mieć kluczy do wspólnego domu. Jak donosi „Europa Press”, Gerard Pique był widziany przed ich wspólnym domem, gdzie nadal mieszka wokalistka z synami. „Chciał dostać się do środka, ale nie udało mu się to. Niewykluczone, że kolumbijska piosenkarka odebrała klucze ekspartnerowi” – podają hiszpańskie media. Świadkami byli paparazzi, którzy zapytali piłkarza, czy doniesienia o rozstaniu są prawdziwe. Piłkarz zignorował pytania i milczał.

Shakira i Gerard Pique

Shakira, kolumbijska piosenkarka, zwyciężczyni nagród Grammy czy Latin Grammy Awards, którą znamy z hitów takich jak „Hips Don't Lie” czy „Waka Waka”, i Gerard Pique, obrońca w klubie FC Barcelona, byli ze sobą w związku od wielu lat. W 2013 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn – Milan, a dwa lata później drugi, któremu nadali imię Sasha. Ciekawostką jest to, że pomiędzy piłkarzem a piosenkarką jest dokładnie 10 lat różnicy – obydwoje urodzili się 2 lutego.

