Marta Warchoł całuje się z ukochaną na tle zniszczonych plakatów. „Nie zasprejujecie nas”

Czerwiec uznawany jest za miesiąc osób LBGT+. Co roku odbywa się Marsz Równości, a wiele organizacji i mediów podkreśla swoje wsparcie dla tej grupy współczesnej. Na taki krok zdecydowała się redakcja polskiego wydania „Vogue'a”. W tym miesiącu czasopismo ma dwie okładki, a na każdej z nich możemy podziwiać nieheteronormatywną parę. Do zdjęcia pozowali znana z „Top Model” Julia Sobczyńska i Judyta Mliczek oraz Kacper Godlewski i Dominik Rosiński.

Zdjęcia dla „Vogue” w formie plakatów pojawiły się także w wielu miejscach Warszawy. Nie spodobały się jednak wszystkim, kilka z nich zostało zniszczonych przez starszego mężczyznę. Akcję potępiła już Kampania Przeciw Homofobii. „Naszym zdaniem akt wandalizmu, polegającym na zniszczeniu plakatów reklamujących najnowsze wydanie magazynu Vogue Polska, tylko pokazuje, jak ważny i potrzebny w Polsce jest czerwcowy, pride'owy numer »Vogue«. Łącząc siły, mamy szansę doprowadzić do zmiany społecznej. Nie możemy się poddawać - musimy walczyć o każdą miłość” - czytamy na profilu Instagramowym Instytucji.

Marta Warchoł całuje się z ukochaną

Do sprawy odniosła się także Marta Warchoł. Dziennikarka TVN24 od lat jest w związku z partnerką. W połowie lutego opublikowała zdjęcie jak całuje Iwonę Wiadmoską. Mimo że wiedzieliśmy o związku kobiet od czerwca 2021 roku, to post wzbudził wiele emocji.

Teraz Warchoł opublikowała zdjęcie z Wiadomską jak całują się na tle zniszczonych plakatów. Nie zabrakło odważnego i szczerego podpisu.

„To się nie uda. Nie zasprejujecie nas - osób nieheteronormatywnych. Dzięki Marcie Pajor dowiedzieliśmy się, że w centrum grasuje senior-homofob. W centrum stolicy, kraju w Europie. Jak wiele nienawiści zostało wpompowanych w Polaków przez ostatnie lata? I jak długo mamy jeszcze obserwować tego konsekwencje? Ile mamy to znosić?! My nie planujemy się poddawać i Wy też nie pozwólcie, żeby ktoś Was stłamsił” - napisała.

