Te filmy David Lynch wymieniał jako swoje ulubione. Lista może was zaskoczyć!

Unikalny język filmowy, umiejętność balansowania na granicy snu i rzeczywistości oraz zdolność do kreowania światów pełnych zagadek sprawiły, że miliony widzów na całym świecie pokochały twórczość Davida Lyncha. Jego filmy nigdy nie dawały prostych odpowiedzi, zamiast tego stawiały pytania, które mogły prześladować widzów latami.

Śmierć Davida Lyncha pozostawia wielką pustkę w świecie kina. W sieci od kilku dni masowo pojawiają się wspomnienia o wielkim reżyserze – udzielone przez niego wywiady, zdjęcia z planów filmowych czy cytaty z jego twórczości. Wielokrotnie Lynch mówił o tym, jakie produkcje najbardziej na niego wpłynęły. Zebraliśmy na tej liście 10 filmów, które reżyser wymieniał jako swoje ulubione. Jeżeli szukacie klimatu, który inspirował samego legendarnego reżysera, musicie poznać te tytuły.

10 ulubionych filmów Davida Lyncha

„Mój wujaszek”



W filmie Jacques Tati przedstawił w satyrycznym świetle technicyzację codziennego życia. Tytułowy bohater przybywa do willi pana Arpel, w której zainstalowano wszelkie możliwe wynalazki. Seria gagów wywołanych przez niezgrabnego pana Hulot pokazuje, że technika może unieszczęśliwić i ubezwłasnowolnić człowieka.



„Garsoniera”



C.C. „Budd” Baxter wie, jak dostać się na szczyt... Kluczem do sukcesu jest jego urocze mieszkanie. Posiadając fantastyczną kryjówkę i miejsce schadzek, które oferuje swoim szefom, Budd awansuje szybciej, niż ktokolwiek inny w historii firmy. Udostępnienie garsoniery prezesowi, J.D. Sheldrake'owi, sprowadza jednakowoż na Baxtera nie lada tarapaty. Zakochując się we Fran, kochance szefa, Budd staje przed najważniejszym wyborem swojego życia: zachować posadę czy kobietę swoich marzeń.



„It's a Gift”



Harold Bissonette prowadzi sklep w Nowym Jorku. Ma zrzędzącą żonę, dorastającą córkę oraz malutkiego synka. Kiedy dziedziczy trochę pieniędzy postanawia porzucić dotychczasowe zajęcie i kupić plantację pomarańczy Kalifornii. Przekonuje do tego rodzinę i wyrusza w trasę swoim starym samochodem.



„Lolita”



Po przeprowadzce do Stanów wykładowca akademicki wynajmuje pokój w niewielkim mieszkaniu. Zafascynowany nastoletnią córką właścicielki postanawia ożenić się z jej matką, by móc być bliżej dziewczyny.



„Stroszek”



Troje ludzi, którym nie ułożyło się życie w RFN, wyjeżdża do USA, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi.



„Bulwar Zachodzącego Słońca”



Bankrut chowa się przed swoim wierzycielem w rezydencji dawnej gwiazdy kina niemego. Na prośbę chcącej odzyskać sławę kobiety pomaga jej ukończyć scenariusz filmowy.



„Okno na podwórze”



Uwięziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo żony.



„Wakacje pana Hulot”



Pan Hulot wybiera się na wakacje do cichego, nadmorskiego kurortu. Wraz z jego przybyciem kończy się spokój hotelowych gości – bo chociaż bohater nie ma złych intencji – każdy jego ruch wywołuje katastrofę.



„Osiem i pół”



Machina promocyjna ruszyła, ustawiono dekoracje, zatrudniono aktorów, ustalono termin rozpoczęcia zdjęć, producenci obliczają zyski, widzowie niecierpliwie czekają na premierę. Brakuje tylko pomysłu na film. Na planie filmowym Guido improwizuje, wspomina dzieciństwo, kochanki, postaci stworzone w poprzednich produkcjach. Rzeczywistość miesza się z marzeniami a przeszłość z wizją kolejnego filmu.



„Czarnoksiężnik z Oz”



Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę. Czytaj też:

